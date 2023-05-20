Esra Ezmeci bu itiraf karşısında sessiz kalmadı! Eşini çoklu ilişkiye zorladı üzerine tehdit etti! O kadın iflah olmaz







TAKİPÇİDEN GELEN İLGİNÇ SORU







Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden sık sık takipçilerinin sorduğu sorulara verdiği yanıtları paylaşmaya devam ediyor. Ancak bu sefer öyle bir soru geldi ki Esra Ezmeci bile şoke oldu! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden sık sık ilişkilerle ilgili takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlamaya devam ediyor. Evliliklerinde yaşadıkları cinsel sorunları da Ezmeci'ye soran takipçilerden bu sefer gelen soru herkesi şaşırttı. Esra Ezmeci'ye gelen bu sapkın istek ve verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu.Esra Ezmeci'ye evli bir kadın takipçisi eşinin sapkın istekleri ile ilgili bir soru sordu. Sorulan soruya göre kişinin eşi ondan çoklu cinsel birliktelik istedi ve olumsuz bir yanıt alırsa özel videolarını internet sitelerinde yayınlayacağını söyleyerek tehdit etti. Esra Ezmeci ise sorulan soruya yanıt vererek takipçileriyle paylaştı ve böyle bir evlilik olmayacağını, bu kişiden şikayetçi olunması gerektiğini söyledi.