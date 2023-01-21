Esra Ezmeci'de marjinal ilişkiler sarmalı! Hem kocası hem 7 kişi aynı anda... Duyanların midesini kaldıran itiraflar!







ESRA EZMECİ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN VERDİĞİ İLİŞKİ TAVSİYELERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR







"bu kadar kişiyle birliktelik yapmak bir bağımlılık veya sapkınlık olabilir"Esra Ezmeci, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştur. Sosyal medya hesabından takipçilerine ilişki ve cinsellik konularında tavsiyeler vermektedir. Dün akşam Instagram hesabından düzenlediği soru-cevap etkinliğinde ise hayatının şokunu yaşadı. Bir takipçisinden gelen itiraf herkesi şaşırttı. Takipçi, hayatında kocası haricinde 7 adamın olduğunu itiraf etti ve Esra Ezmeci'ye bu durumda nasıl davranması gerektiğini sordu. Esra Ezmeci, böyle bir durumda herkesin zarar gördüğünü ve öncelikle kendinizi tatmin etmeyi öğrenmeniz gerektiğini söyledi. Ayrıca bu kadar kişiyle birliktelik yapmak bir bağımlılık veya sapkınlık olabilir diye ekledi.Esra Ezmeci, kullanıcının bu tarz ilişkilerde yalnızca kendisini tatmin etmeye çalıştığını ve aslında gerçek mutluluğu aramadığını belirtti. Ayrıca, kullanıcının bu tarz bir ilişki içinde kendisini koruma konusunda dikkatli olması gerektiğini ve bu tarz bir ilişkide kişisel gelişimini gerçekleştirmek için çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi. Esra Ezmeci, son olarak, kullanıcıya bu tarz bir ilişki içinde kendisini ve başkalarını zarar vermemek için gerçekten düşünmesi ve karar vermesi gerektiğini söyledi.