Esra Ezmeci'den olay itiraflar! Armağan Çağlayan'a içini döktü: Eğer o bölgenize yağı sürerseniz kocanız...







ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'DAN O PSİKOLOĞA HÜRREM YAĞI SORUSU!







Sosyal medya üzerinden cinsellik önerilerinde bulunan ünlü psikolog Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Armağan Çağlayan o psikoloğa bomba sorusunu sordu. Ünlü psikoloğun önerileri nelerdir? Armağan Çağlaya'nın sorusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde.Gör Beni serisinin bu hafta yayınlanan programında Psikolog Esra Ezmeci konuk oldu. Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden gelen cinsellik sorularına doğal öneriler sunarak cevaplamaktadır. +18 itirafları ile de dikkat çeken psikolog cinsel terapi eğitimi aldığını da belirtti.Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, inanç duyduğu yöntemlerle psikolojiyi harmanladığını söyledi. Sosyal medya üzerinden psikologluk yapma zorunluluğu olmadığını da belirtti. Esra Ezmeci: "Ben soru, cevaplar ile çok duyuldum, sormaktan çekinilen sorulara cevap verdiğim için çok duyuldum. Diğer psikologlar tarafından çok sevilmiyorum. eleştiriliyorum." dedi. Özel hayat açıklamaları hakkında şu yorumda bulundu. "Orası gerçek psikologluk mu değil." dedi. Çoğu kişi tarafından eleştirilen ve sorulan o soruyu Armağan Çağlayan sordu. " Okumuşsunuz, eğitiminiz var fakat aynı zamanda Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız filan önerisinde bulunuyorsunuz farklı yani size garip gelmiyor mu?" sorusunu yöneltti. Esra Ezmeci : "Ben buna inanmaktayım yağların mucizevi gücüne yani bir eczacının kızıyım, bitkilerden ilaç yapılmasına da inanıyorum. Enerjiye çok inanıyorum, psikologlukla bunu harmanlıyorum. Psikoloji bilimiyle bunları birleştiriyorum, kendim de bunları kullanıyorum." açıklamasında bulundu. Lavanta yağı uyarıcı olduğunu belirtmiştir. “Hürrem yağının cinsellikte en çok kullandığı şey lavanta yağıdır. Lavanta yağı özel bölgenize dokundurulduğu zaman bile özel bir uyarılma hissedeceksiniz, sıcaklık ve yanma gibi.” dedi.