Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 22:34

Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci estetiksiz hali ve hakkında bilgiler

Televizyon ekranlarında yer almasıyla birlikte son zamanlarda isminden sıklıkla söz ettiren Esra Ezmeci'nin estetiksiz halleri görenleri şok etti. Tuzlu su-çapalama yöntemiyle hafızlarda yer edinen Esra Ezmeci'nin estetiksiz hali sosyal medyada büyük yankı uyandırırken kim olduğu ise merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Esra Ezmeci kimdir? İşte Esra Ezmeci'nin merak edilen estetiksiz hali...

Kim Kimdir
04 Temmuz 2022 - 22:34
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Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci estetiksiz hali ve hakkında bilgiler
Gündüz kuşağı programlarında klinik psikolog olarak yorumlarda bulunan Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemi ile dikkatleri üzerine çekerek son zamanların en çok konuşulan isimleriarasında yer aldı. Sosyal medyada eski eşiyle birlikte oldukları bir fotoğraf karesinin ifşa olamsıyla birlikteyse Ezmeci yeniden gündem oldu.

esra ezmeci kimdir

Esra Ezmeci kimdir?

1986 doğumlu olan Esra Ezmeci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kayserili olan Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapan Ezmeci, İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını yaptı.

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak göreve başlayan Esra Ezmeci daha sonra Etiler’de Terapi Evreni adını verdiği kendi terapi merkezini kurdu.

Bağımlılık tedavisi, aile-ilişki-evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık alanlrda danışmanlık ve tedavi veren Ezmeci, 2021 yılından bu yana Fox TV ekranlarında yayınlanan bir programda psikolog olarak bulunmaktadır. Şimdilerde ise yine aynı kanalda aytılan çiftlerle ilgili yeni bir programın sunuculuğunu üstleniyor.

esra ezmeci

Sosyal medyada ifşa olan estetiksiz hali ile gündem olan ismin o halleri ise merak edilmeye başlandı. Eski eşi ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esra Ezmeci'yi görenler tanıyamadı. İşte Esra Ezmeci'nin merak edilen o fotoğrafı...

esra ezmeci estetiksiz hali 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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