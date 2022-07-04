Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci estetiksiz hali ve hakkında bilgiler

Esra Ezmeci kimdir?

Gündüz kuşağı programlarında klinik psikolog olarak yorumlarda bulunan Esra Ezmeci, kadınlarda dişil enerjiyi yükseltmek için verdiği tuzlu su önerisi ve çapalama yöntemi ile dikkatleri üzerine çekerek son zamanların en çok konuşulan isimleriarasında yer aldı. Sosyal medyada eski eşiyle birlikte oldukları bir fotoğraf karesinin ifşa olamsıyla birlikteyse Ezmeci yeniden gündem oldu.1986 doğumlu olan Esra Ezmeci, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Kayserili olan Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra aynı üniversitede klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yapan Ezmeci, İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını yaptı. Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi’nde uzman klinik psikolog olarak göreve başlayan Esra Ezmeci daha sonra Etiler’de Terapi Evreni adını verdiği kendi terapi merkezini kurdu. Bağımlılık tedavisi, aile-ilişki-evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık alanlrda danışmanlık ve tedavi veren Ezmeci, 2021 yılından bu yana Fox TV ekranlarında yayınlanan bir programda psikolog olarak bulunmaktadır. Şimdilerde ise yine aynı kanalda aytılan çiftlerle ilgili yeni bir programın sunuculuğunu üstleniyor.Sosyal medyada ifşa olan estetiksiz hali ile gündem olan ismin o halleri ise merak edilmeye başlandı. Eski eşi ile birlikte yer aldığı bir fotoğraf karesinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esra Ezmeci'yi görenler tanıyamadı. İşte Esra Ezmeci'nin merak edilen o fotoğrafı...