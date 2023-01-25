İlişkiler üzerine verdiği tavsiyeler ile sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, instagram hesabı üzerinden soru cevap yaparak etkinlikler düzenliyor. Bu zamana kadar gelen tüm itirafları paylaşarak ağızları açık bırakan Ezmeci, bu defa bu itiraf karşısında kendisi de ne yapacağını bilemedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Esra Ezmeci, televizyon programı ve sosyal medya üzerinden takipçilerine tavsiyeler verirken zor durumda olanların da imdadına yetişiyor. Uzman Psikolog Ezmeci, son yaptığı etkinlikte bir takipçisinin sorusunu yanıtlarken ağızları da açık bıraktı.
MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 09:37
Esra Ezmeci neye uğradığını şaşırdı! 12 kişilik ilişki itirafını duyan küçük dilini yuttu: Utanma namına bir şey kalmamış!
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci yaptığı etkinlik ile sosyal medyayı yerinden oynattı. Yaptığı soru cevap etkinliğinde takipçilerin sorularını yanıtlarken gelen itiraflar ise kan donduran cinsten oldu. Eşinin 12 kişiyle birden kendisini aldattığını söyleyen adamın itirafı ve Esra Ezmeci'nin yanıtı haberimizde yer almaktadır.
MAGAZİN
25 Ocak 2023 - 09:37