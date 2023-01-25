Esra Ezmeci neye uğradığını şaşırdı! 12 kişilik ilişki itirafını duyan küçük dilini yuttu: Utanma namına bir şey kalmamış!













KARIM 12 ERKEKLER BENİ ALDATTI

İlişkiler üzerine verdiği tavsiyeler ile sık sık gündeme gelen Esra Ezmeci, instagram hesabı üzerinden soru cevap yaparak etkinlikler düzenliyor. Bu zamana kadar gelen tüm itirafları paylaşarak ağızları açık bırakan Ezmeci, bu defa bu itiraf karşısında kendisi de ne yapacağını bilemedi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Esra Ezmeci, televizyon programı ve sosyal medya üzerinden takipçilerine tavsiyeler verirken zor durumda olanların da imdadına yetişiyor. Uzman Psikolog Ezmeci, son yaptığı etkinlikte bir takipçisinin sorusunu yanıtlarken ağızları da açık bıraktı.PAzar günleri belirlenen konu üzerinden soru cevap yapan Ezmeci son olarak takipçisi tarafından bu soruyu aldı. ''Karım beni 12 farklı kişiyle aldatmış, 3 tane çocuğumuz var bir daha yapar mı?'' sorusu karşısında durgunluk yaşaya Ezmeci'den yanıt geldi. 12 rakamı oldukça fazla görülürken aldatmanın bir rakamınının olmadığının altını çizdi. Evliliğin olumlu devam etmesi mümkün olmayıp çocuklar için sağlıklı evlilik gerekli. Bu ilişkinin sağlıklı olduğu görülmüyor ifadeleri kullanıldı.