Sunucular Nur Viral ve Esra Ezmeci, canlı yayın sırasında ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin anlattıklarını duyunca şoke oldu. 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar kullandığını anlatan kadın, sunucuları oldukça şoke etti. Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına Esra Ezmeci konuk oldu. İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyici, 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar sipariş ettiğini anlattı. 3 yıldır ayrı yattıklarını söyleyen kadın, eşinin kendisini terk ettiğini ve cinsel performansını artırmak için kullandığı hapları açıkladı. Program sunucuları Nur Viral ve Esra Ezmeci, konuşmacının hikayesini dinlerken şaşkınlık ve şok yaşadılar. Konuklar ve izleyiciler, cinsel sağlık ve ilişki konularının önemini ve cinsel sağlık sorunlarının açıkça konuşulması gerektiğini vurguladılar.
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Esra Ezmeci'nin ağzı açık kaldı! Yaş 70 iş bitmemiş: Karısını aldatıp o ürünleri sipariş etmiş!
Sunucular şaşkına döndü, 75 yaşındaki bir kişinin cinsel gücünü arttırmak için ilaç kullandığını duyduklarında.
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