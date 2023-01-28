Esra Ezmeci'nin ağzı açık kaldı! Yaş 70 iş bitmemiş: Karısını aldatıp o ürünleri sipariş etmiş!













"ALDATIYOR YAKALADIM"

"İÇTİ Mİ HAPI?" SORUSU

Sunucular Nur Viral ve Esra Ezmeci, canlı yayın sırasında ismini vermek istemeyen bir kadın izleyicinin anlattıklarını duyunca şoke oldu. 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar kullandığını anlatan kadın, sunucuları oldukça şoke etti. Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programına Esra Ezmeci konuk oldu. İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyici, 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar sipariş ettiğini anlattı. 3 yıldır ayrı yattıklarını söyleyen kadın, eşinin kendisini terk ettiğini ve cinsel performansını artırmak için kullandığı hapları açıkladı. Program sunucuları Nur Viral ve Esra Ezmeci, konuşmacının hikayesini dinlerken şaşkınlık ve şok yaşadılar. Konuklar ve izleyiciler, cinsel sağlık ve ilişki konularının önemini ve cinsel sağlık sorunlarının açıkça konuşulması gerektiğini vurguladılar.Kadın, eşinin cinsel güç artırıcı haplar kullandığını ve bunları saklamaya çalıştığını belirtti. Ayrıca, eşinin kendisini aldattığını ve bunu telefon kayıtları ve mesajlar aracılığıyla kanıtladığını söyledi. Program sunucuları Nur Viral ve Esra Ezmeci, kadının anlattıklarını duyunca şoke oldular ve izleyicilerin de aynı şekilde etkilendiğini belirttiler. Kadın, eşinin cinsel güç artırıcı haplar kullanmasının evliliklerinin çöküşüne neden olduğunu ve bunun kadınların hayatlarını zora soktuğunu vurguladı.Programda gerçekleşen bu olay, izleyicileri şoke etti ve cinsel güç artırıcı hap konusunda birçok kişinin merakını uyandırdı. Konuya dair daha fazla bilgiye veya tavsiyelerine ihtiyacınız varsa, lütfen bir uzmana danışın.