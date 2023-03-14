Dizi
14 Mart 2023 - 15:57

Esra Ezmeci'nin çok konuşulan o tavsiyesi Kızılcık Şerbeti dizisinde işe yaradı! Kimse ne olduğunu bile anlayamadı

Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde ki sahne gündemde etki yarattı. Psikolog Esra Ezmeci 'nin kitabında yer alan duşta tuzlu su kullanımı ve yararları dizide de konu edinildi. İzleyicilerin akıllarına hemen Esra Ezmeci geldi. İşte detaylar.

Dizi
14 Mart 2023 - 15:57
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Esra Ezmeci'nin çok konuşulan o tavsiyesi Kızılcık Şerbeti dizisinde işe yaradı! Kimse ne olduğunu bile anlayamadı


Show T v ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki bir sahne, Psikolog Esra Ezmeci 'nin sosyal medya hesabından kadın takipçilerine verdiği taktikleri akıllara getirdi.

Kızılcık Şerbeti dizisi başladığı ilk günden bu yana gündemde olmayı başardı. Son bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin sahnesi olay yarattı.



esra ezmeci

Dizinin 18. bölümünde ki bir sahne, Esra Ezmeci 'nin kitaplarında yer alan bir bilgiyi akıllara getirtti.

Dizinin son bölümünde Müjde Uzman'ın rol aldığı Alev karakteri duş alırken tuzlu su kullanılacağı, ayrıca duş aldıktan sonra da tuzlu suyun kişiyi negatif enerjiden arındırdığı ve dişil enerjiyi arttırdığı sözleri gündemde etki yarattı.

alev

Türkiye'nin ünlü psikologları arasında yazdığı kitaplarla ve sözleri ile gündemde etki yaratan Esra Ezmeci 'de yer almaktadır.

Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine yöneltilen soru ve itirafları paylaşarak gündemde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tuzlu suyun yararlarını da kitabında yer vermişti.

Dizinin tuzlu suyu ele alması akıllara direk Esra Ezmeci 'yi getirdi.

EDİTÖR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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