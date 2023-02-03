Esra Ezmeci ve Nur Viral'i dehşete düşüren itiraf! 4 yıldır eşimle... 'Sen yolladın beni' dedi ortalık karıştı!













NUR VİRAL KENDİSİNİ TUTAMADI

Nur Viral ile birlikte Hayatta Her Şey Var programına katılan klinik psikolog Esra Ezmeci ve Nur Viral, gelen sorulara cevap vermeye çalıştı. Programa katılan adama yöneltilen soru ise herkesin dikkatini çekti.İsmi açıklanmayan bir kişi, eşini bir kez aldattığını ve eşiyle uzun süre cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etti.Arayan kişi, "Eşimle 20 senedir evliiym 3. çocuğumuz oldu, 4 yıldır eşimle beraberliğimiz olmadı affınıza sığınarak bir hata ettim ama bunu isteyerek değil de sinirle nasılsa ettim. Bunu öğrendi. Sen yolladın beni benim hatam dedim" deyince Nur Viral dayanamadı ve "Neden cinsel beraberliğiniz yoktu?" dedi. İzleyiciyse bu soru karşısında: "Bir sorunu yok ben çocuk olunca ben koltukta yattım" ifadelerine yer verdi. Viral ise "Ben bir erkeğe hep sormak isterdim" diyerek "Çocuğunu eşiniz emzirirken siz orada yatarken aslında eşiniz sizi dış dünyaya kendi elleriyle mi itti?" dedi. Nur Viral ardından adama aldattığı kadınla nerede tanıştığı hakkında ısrarla sorular yöneltti ancak bağlanan kişi "Tek gecelikti tanımıyordum" dedi ve detaylara girmedi.