MAGAZİN
03 Şubat 2023 - 16:45

Esra Ezmeci ve Nur Viral'i dehşete düşüren itiraf! 4 yıldır eşimle... 'Sen yolladın beni' dedi ortalık karıştı!

Nur Viral'in ev sahipliğinde düzenlenen programda klinik psikolog Esra Ezmeci sorulara yanıt verdi. Uzun bir aradan sonra programa bir erkek katıldığında şaşıran ikilinin, gelen soruyla şaşkına dönmesi ekranlarda görüldü. İsmini vermek istemeyen bir kişinin açıklamasının ardından Viral "Neden cinsel beraberliğiniz yoktu?" şeklinde konuşarak ayrıntıları öğrenmeye çalıştı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

MAGAZİN
03 Şubat 2023 - 16:45
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Esra Ezmeci ve Nur Viral'i dehşete düşüren itiraf! 4 yıldır eşimle... 'Sen yolladın beni' dedi ortalık karıştı!


Nur Viral ile birlikte Hayatta Her Şey Var programına katılan klinik psikolog Esra Ezmeci ve Nur Viral, gelen sorulara cevap vermeye çalıştı. Programa katılan adama yöneltilen soru ise herkesin dikkatini çekti.

İsmi açıklanmayan bir kişi, eşini bir kez aldattığını ve eşiyle uzun süre cinsel ilişkiye girmediğini itiraf etti.



Nur Viral ve Esra Ezmeci

NUR VİRAL KENDİSİNİ TUTAMADI

Arayan kişi, "Eşimle 20 senedir evliiym 3. çocuğumuz oldu, 4 yıldır eşimle beraberliğimiz olmadı affınıza sığınarak bir hata ettim ama bunu isteyerek değil de sinirle nasılsa ettim. Bunu öğrendi. Sen yolladın beni benim hatam dedim" deyince Nur Viral dayanamadı ve "Neden cinsel beraberliğiniz yoktu?" dedi.

İzleyiciyse bu soru karşısında: "Bir sorunu yok ben çocuk olunca ben koltukta yattım" ifadelerine yer verdi.

Viral ise "Ben bir erkeğe hep sormak isterdim" diyerek "Çocuğunu eşiniz emzirirken siz orada yatarken aslında eşiniz sizi dış dünyaya kendi elleriyle mi itti?" dedi.

Nur Viral ardından adama aldattığı kadınla nerede tanıştığı hakkında ısrarla sorular yöneltti ancak bağlanan kişi "Tek gecelikti tanımıyordum" dedi ve detaylara girmedi.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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