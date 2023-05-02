Esra Ezmeci'ye ağızları açık bırakan soru! Cinsel ilişki süresine 'dayanamıyorum' dedi: Öyle bir yanıt aldı ki...







ESRA EZMECİ'NİN O SORUYA VERDİĞİ YANIT







Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından paylaştığı cinsel içerikli sorulara verdiği yanıtlarla ve çapalama teknikleri, yağlar gibi ürünleriyle dikkat çekiyor. Ancak, meslektaşları arasında Ezmeci'nin yöntemleri etik ve bilimsel açıdan uygun mu tartışmaları yaşanıyor. Ezmeci'nin cesur yaklaşımı ve toplumda cinsel tabuların yıkılmasına katkısı takdir edilirken, bazı konuları eleştirilere de neden oluyor. Ezmeci'nin sorulara verdiği yanıtların doğruluğu ve bilimsellikleri de sorgulanıyor. Son olarak, Ezmeci'nin paylaştığı bir soruya verdiği yanıt tartışmalara yol açtı.Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği cinsel içerikli yanıtlarla son zamanlarda oldukça dikkat çekiyor. Bu konulardan biri de bir takipçisinin sorduğu, 3 saat süren cinsel birlikteliklerle ilgili soru oldu. Takipçisi, eşinin dayanamadığını belirterek, cinsel birliktelik süresiyle ilgili görüşlerini sordu. Ezmeci ise bu konuda şu cevabı verdi: "Cinsel birlikteliklerin 3 saat sürmesi gerçekten uzun bir süre. Sürekli olarak bu şekilde olması, hazdan daha çok bıkkınlık ve rahatsızlık verebilir. Normal bir cinsel birlikteliğin ortalama süresi 10-20 dakika arasındadır. Ön sevişmeyle birlikte bu süre 40 dakika civarında olabilir." Ezmeci'nin bu yanıtı, cinsel eğitim ve bilinçlendirme açısından önemli bir noktayı vurguluyor. Cinsel birlikteliklerde süreler ve partnerlerin ihtiyaçları konusunda sağlıklı bir iletişim ve anlayışın önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, bu tür sorulara verilen yanıtlar, toplumun cinsellikle ilgili bilgi eksikliklerine ve yanılgılarına karşı bir farkındalık yaratıyor.