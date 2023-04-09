YAŞAM
09 Nisan 2023 - 17:30

Esra Ezmeci'ye gelen fantezi sorusu pes dedirtti! Kocam 3 yıldır başka erkeklerle... Okuyanların kanı dondu

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine yöneltilen bir soruda, kocasının 3 yıldır başka erkeklerle birlikte olduğunu ve bunu evde yaptığını öğrenen bir kadın nasıl atlatacağını sormuş. Ayrıntılar haberimizde...

YAŞAM
09 Nisan 2023 - 17:30
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Esra Ezmeci'ye gelen fantezi sorusu pes dedirtti! Kocam 3 yıldır başka erkeklerle... Okuyanların kanı dondu
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Kendisine yöneltilen bir soruda, kocasının 3 yıldır başka erkeklerle birlikte olduğunu ve bunu evde yaptığını öğrenen bir kadın nasıl atlatacağını sormuş. Ezmeci, bu durumun karar verilmesi gereken bir süreç olduğunu belirtmiş ve psikolojik destek alarak kararların yönetilmesinin daha doğru olacağına dikkat çekmiş. Esra Ezmeci son dönemlerde kitaplarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere hitap ederek popülerliğini arttırmıştı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yöneltilen bir soruda, bir kadın eşinin bebek emziren kadınlarla aldatmış olabileceğini ve internet üzerinden emziren eskort bulduğunu öğrendiğini söylemiş. Ezmeci, eşin farklı fantezi ve takıntıları olabileceğini belirterek, çiftin bu konuda konuşarak terapistten destek almalarının daha doğru olacağına dikkat çekmiş. Bu tür durumlarda, profesyonel yardım almaktan çekinmemek gerektiği vurgulanmış.



Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yöneltilen bir soruda, bir kişi sevgilisinin grup seks fantezisinden bahsetmesi üzerine ne yapması gerektiğini sormuş. Ezmeci, böyle deneyimlerin bir kereliğine denenebilecek şeyler olmadığını belirtmiş ve eşlerini paylaşmayı düşünen erkeklerin kişiliklerinde, adamlıklarında ve ahlak yapılarında eksiklik olduğunu düşündüğünü ifade etmiş. Bu tür durumların sağlıklı bir ilişki için uygun olmadığını vurgulayarak, kişinin kendi sınırlarını belirlemesi ve bu konuda net bir şekilde iletişim kurması gerektiğini söylemiştir.

sorusoru

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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