Esra Ezmeci'ye gelen itiraf ağızları açık bıraktı! Kocası kadından öyle bir şey istedi ki... Okuyanların midesi bulandı!













Uzman Psikolog Esra Ezmeci, kadınların sorularına verdiği cevaplarla gündemdeSosyal medya üzerinden gelen sorulara verdiği cevaplarla adından söz ettiren uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, açıklamalarda bulundu. Kendi kitap ve günlük yaşantısında insanlara ilişki ve evlilik konularında tavsiyeler veren Ezmeci, son olarak bir kadının kocasının kendisine karışmasıyla ilgili itirafına cevap verdi. Kocasının kendisine bıyık ve kıl aldırmamasına karşı çıkan kadın, "Palabıyık oldum" itirafında bulundu. Ezmeci, bu kişisel ve hijyenik bir konu olduğunu belirterek, kişinin kendisiyle ilgili karar verme hakkının olduğunu ifade etti. Ayrıca, mutsuz olmanın ilişkiyi etkileyeceğini söyleyerek, bu durumda eşine karşı dürüst olunması gerektiğini önerdi.Ezmeci, bir diğer soruda ise bir kadının kocasının cinsel organına toka takıp, fotoğraf çekerek kadınlara gönderdiği iddiası üzerine, bu durumun kesinlikle doğru olmadığını ve hiçbir doktorun böyle bir tavsiyede bulunmayacağını belirtti. Son olarak, bir kadının eşi tarafından kendisine yapılan kötü bir yorumla ilgili sorusuna verdiği cevapla da dikkat çeken Ezmeci, kadınlara kendi özgüvenlerini kazandırmaları gerektiğini söyleyerek, "Siz 30 yaşında gencecik bir kadınsınız. Eşinize anne olmak başka, dişi bir kadın olmak başka bir şey" dedi.