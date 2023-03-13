Esra Ezmeci'ye gelen itiraf çileden çıkarttı! 'Şu anda mal kocama...' Okuyanlar aldığı cevaba inanamadı!







ÜNLÜ PSİKOLAĞA GELEN ŞOK SORU!







Psikolog Esra Ezmeci hem sunduğu programdan hem de sosyal medya üzerinden oldukça tanınmaktadır. Sosyal medya üzerinden soru-cevap gerçekleştirerek yardımcı olmaktadır. Gelen sorular şok etti. Gelen sorular nelerdir? İşte tüm detaylar haberimizde.FOX Tv'de yayınlanan 'Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya' programı kaldırılmıştır. Esra Ezmeci takipçilerinden gelen özel hayatları ile ilgili soruları sosyal medya üzerinden cevaplamaktadır. Gelen sorular herkesi şok ettirmektedir. Oldukça özel olan şaşırtıcı sorular yer aldı. Esra Ezmeci ise sorulara cevaplar vererek yardımcı oldu.Aynı zamanda yazar olan Esra Ezmeci, kitaplarında da okurlarına tavsiye vermektedir. Sosyal medya üzerinde büyük kitleye sahiptir. Bu yüzden gelen sorulara tavsiye ile cevaplar vermektedir. Esra Ezmeci'ye gelen bazı sorular şunlardır: "Şu an mal kocama çok sinirliyim, kavga esnasında bana boş birisin dedi". Esra Ezmeci'nin cevabı ise şöyle oldu: Kavga esnasında insanlar sinirlerini kontrol edemediklerinde istemedikleri söz ve davranışlarda bulunabiliyorlar. O yüzden öfkeli anlarda odaya çekilmek sonra konuşmak istemek istemediğiniz şekilde tepki verilmesini önlemektedir. Siz eşinize bunu söylemeli ve bu tarz sözlerin sizi çok üzdüğünü belirtmelisiniz. Diğer şok eden soru ise şu şekilde oldu: 'Narsist eşim benim sözümden çıkmasın istiyorum. Grup seks istiyor fakat ben istemiyorum ne yapmalıyım?' Cevap şu şekilde geldi. 'Belirli konularda dik durulmalı ve sınırınızı çizmeniz çok önemlidir. Bir narsist için her sözü dinleyecek bir şekilde olunması zordur. Ama sınırlarınızı belli etmeli bu konuyu netleştirmelisiniz.' sözleriyle tamamlandı.