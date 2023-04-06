Esra Ezmeci'ye gelen itiraf mideleri ağza getirdi! Yengem beni baştan çıkardı... Okuyanların nutku tutuldu!

Özel Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gönderilen ifşa ve itirafları paylaşarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ezmeci, kadınlara ilişki ve evlilik konusunda tavsiyelerde bulunurken, tuzlu su ve çapalama yöntemleriyle ilişkilerini kurtardığını iddia ediyor. Aynı zamanda yayınladığı sorular ve ifşalarla da takipçilerinin dikkatini çekiyor. 36 yaşındaki bu güzel psikolog, kitaplarında da kadınlara hayatlarını yönetme ve güçlü olma konularında ilham vermeye çalışıyor.
PSİKOLOG ESRA EZMECİ KİMDİR?
O İFŞALARI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN YAYINLADI
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gönderilen ifşa ve itirafları paylaşmaya devam ediyor. Kendi kitaplarında ve günlük yaşamında kadınlara önemli tavsiyelerde bulunan Ezmeci, tuzlu su ve çapalama yöntemleri ile kadınların evliliklerini ve ilişkilerini kurtardığını iddia ediyor. 36 yaşındaki güzel psikolog, yayınladığı sorular ve ifşalarla da dikkatleri üzerine çekiyor.