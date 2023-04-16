









ESRA EZMECİ'YE TUHAF SORU SORULDU







Esra Ezmeci'ye gelen soru mide bulandırdı! Kocam ile swinger ilişki... Okuyanların ağzı açık kaldı! Ünlü psikolog yanıtladı. Uzman klinik psikologluğu ile tanınan Esra Ezmeci'ye akıl almaz sorular gelmeye devam ediyor. İnstagram hesabını aktif kullanan isme yapılan sorular şok etkisi yaratırken instagramda takipçi sayısı bir hayli artmakta. Ezmeci'nin instagram hesabı üzerinden soru cevap kısmında takipçilerine yardımda olmaya çalıştığı bölümlerde de ilginç sorular sorulabiliyor. Son gelen soru ise şaşkınlık yarattı. Bir kadın kocası ile olan ilişkisini açıkladı. İşte detaylar...İlişkiler konusunda iddialı konuşmaları ve paylaşımları tüm dikkatleri üzerine çeken Uzman psikolog Esra Ezmeci instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor. Yeni dönemin Haydar Dümen'i olarak bilinen isme öyle bir soruldu ki. Soruyu duyanların ağzı beş karış açık kaldı. Bir kadın kocasıyla yaşadığı ilişkisi hakkında uzman psikoloğa soru yöneltti. Duydukları karşısında şok geçiren Ezmeci'ye gelen o soru ve diğer ayrıntılar...Esra Ezmeci'ye sosyal medya hesabı üzerinden iki tane tuhaf soru soruldu. Bunlardan biri ""Kocam ablama bana aldığı sütyen ve dondan almış ablam da onla fotoğraf atmış" oldu. Diğer tuhaf soru ise "Hocam eşimle swinger ilişki düşünüyoruz pişman olur muyuz?" sorusu oldu. İki soru karşısında Ezmeci şok geçirdi.