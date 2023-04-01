YAŞAM
01 Nisan 2023 - 19:30

Esra Ezmeci'ye itiraf yağmuru! Okuyanlar inanamadı: Eşim kız kardeşimden fotoğraf... Ağızlar açık kaldı

Esra Ezmeci'nin TV programı final yaptı, sosyal medyadan ilişki ve cinsellik tavsiyeleri devam ediyor! Takipçilerinden gelen sorulara cevap vermekten kaçınmayan Ezmeci, bazı şok edici itiraflarla da karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

YAŞAM
01 Nisan 2023 - 19:30
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Esra Ezmeci'ye itiraf yağmuru! Okuyanlar inanamadı: Eşim kız kardeşimden fotoğraf... Ağızlar açık kaldı
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Esra Ezmeci, sosyal medya takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bir takipçisinin "İlk buluşmada cinsellik olması ne kadar uygun?" şeklindeki sorusuna Ezmeci, kesin bir cevapla yaklaşıyor: "İlk buluşmada cinsellik kesinlikle doğru değil, hatta öpüşmek bile gereksiz olabilir."

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BİR TAKİPÇİ, GÜNDE 3 KEZ İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

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Esra Ezmeci, bir takipçinin kendisiyle paylaştığı "eşiyle günde 3 kez ilişkiye giriyorum" itirafına henüz bir yorum yapmamıştır. 

KIZDIRAN MESAJ: "EŞİM KARDEŞİMDEN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İSTEMİŞ ŞANTAJLA"

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Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen mesajlara cevap verirken şok edici bir olayla karşılaştı. Bir takipçisi, eşinin kardeşinden müstehcen fotoğraflar istediğini ve şantaj yaptığını söyledi. Ezmeci, bu davranışın kabul edilemez bir suç olduğunu belirterek "Bu sapkınlık, suç ve büyük bir ihanettir." şeklinde yorum yaptı. Eşler arasında güven ve saygı temelinde bir ilişkinin olması gerektiğine dikkat çeken Ezmeci, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin sessiz kalmaması ve hukuki yardım almaları gerektiğini vurguladı.

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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