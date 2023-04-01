Esra Ezmeci'ye itiraf yağmuru! Okuyanlar inanamadı: Eşim kız kardeşimden fotoğraf... Ağızlar açık kaldı







BİR TAKİPÇİ, GÜNDE 3 KEZ İLİŞKİYE GİRDİĞİNİ İTİRAF ETTİ







KIZDIRAN MESAJ: "EŞİM KARDEŞİMDEN MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İSTEMİŞ ŞANTAJLA"







Esra Ezmeci, sosyal medya takipçilerinden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Bir takipçisinin "İlk buluşmada cinsellik olması ne kadar uygun?" şeklindeki sorusuna Ezmeci, kesin bir cevapla yaklaşıyor: "İlk buluşmada cinsellik kesinlikle doğru değil, hatta öpüşmek bile gereksiz olabilir."Esra Ezmeci, bir takipçinin kendisiyle paylaştığı "eşiyle günde 3 kez ilişkiye giriyorum" itirafına henüz bir yorum yapmamıştır.Esra Ezmeci, takipçilerinden gelen mesajlara cevap verirken şok edici bir olayla karşılaştı. Bir takipçisi, eşinin kardeşinden müstehcen fotoğraflar istediğini ve şantaj yaptığını söyledi. Ezmeci, bu davranışın kabul edilemez bir suç olduğunu belirterek "Bu sapkınlık, suç ve büyük bir ihanettir." şeklinde yorum yaptı. Eşler arasında güven ve saygı temelinde bir ilişkinin olması gerektiğine dikkat çeken Ezmeci, böyle bir durumla karşılaşan kişilerin sessiz kalmaması ve hukuki yardım almaları gerektiğini vurguladı.