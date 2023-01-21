Uzun zamandır sosyal medya üzerinden aktif olarak el uzatan Esra Ezmeci, her akşam instagram sayfası üzerinden soru cevap etkinliği yapılırken 5 milyon üzerinde takipçisi yer almasıyla ünlü psikolog derdi olanlara yanıt verirken arada gelen itiraflar ise kan donduran cinsten oldu. Sıklık ile karı- koca ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, dün akşam gerçekleşen etkinlikte annesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan kadın takipçisi ağızları açık bıraktı.
YAŞAM
21 Ocak 2023 - 12:43
Esra Ezmeci'ye mide bulandıran itiraf! Damadından hamile kalıp yardım istedi: Ünlü psikolog ahlaksızlığın hakkından geldi!
Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yapan ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden öyle bir itiraf geldi ki görenler neredeyse küçük dilini yuttu. Ezmeci'nin etkinliğine katılan ve öz annesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan kadına yanıt Esra Ezmeci tarafından geldi.
YAŞAM
21 Ocak 2023 - 12:43