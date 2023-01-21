Esra Ezmeci'ye mide bulandıran itiraf! Damadından hamile kalıp yardım istedi: Ünlü psikolog ahlaksızlığın hakkından geldi!







ANNESİ KIZININ NİŞANLISINDAN HAMİLE







ESRA EZMECİ'DEN AĞIR TEPKİ

Uzun zamandır sosyal medya üzerinden aktif olarak el uzatan Esra Ezmeci, her akşam instagram sayfası üzerinden soru cevap etkinliği yapılırken 5 milyon üzerinde takipçisi yer almasıyla ünlü psikolog derdi olanlara yanıt verirken arada gelen itiraflar ise kan donduran cinsten oldu. Sıklık ile karı- koca ilişkilerine dair soruları yanıtlayan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, dün akşam gerçekleşen etkinlikte annesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan kadın takipçisi ağızları açık bıraktı.Yapılan soru cevap etkinliğinde Esra Ezmeci, yine dikkatleri üzerine çekti. Takipçisi tarafından öz annesinin, nişanlısını elinden aldığı itirafı gelirken annesinin hamile olduğu gerçeği ağızları açık bıraktı. Ünlü psikolog konu hakkında açıklamalarda bulunurken genç kız yardım istedi.Hayatına dair itiraflarda bulunan ve annesinin nişanlısından hamile olduğunu söyleyen takipçisi annesinin af dilediğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Ünlü psikolog Esra Ezmeci'den konu hakkında yanıt geldi. “Bazı durumları affetmek annenizde olsa çok zordur. Burada tüm ilişki dinamiğinizin etkisi önemli. Ama anneniz de olsa bu büyük bir ihanet.” ifadesi kullanıldı.