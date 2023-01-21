Esra Ezmeci'ye şok eden baldız itirafı! Böyle olay Yaprak Dökümü'nde bile yok: Pişkin adam baldızını hamile bırakıp bakın ne yapmış!













BALDIZ İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

“BAŞTAN HİÇ BAŞLAMAMALIYDINIZ!”

Başarılı bir psikolog olan Esra Ezmeci, her gece olduğu gibi sosyal medya hesabında soru-cevap etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kitaplarında anlattığı tuzlu su, ot ayıklama, özel gece gibi tekniklerin yanı sıra kendi markası olan doğal yağların kullanımına da yer veren ünlü psikolog Ezmeci, özel hayatlarında sorun yaşayan sosyal medya kullanıcılarına da yol gösterdi.Sosyal medya hesabı üzerinden soru-cevap etkinlikleriyle benzersiz bir online danışmanlık hizmeti sunan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci, dün akşam sosyal medya kullanıcıları için yeni bir etkinlikle gündeme geldi. Olayla onlarca sosyal medya kullanıcısının hayatına dokunan Ezmeci, bir takipçisinin itirafını yayınladı. Sosyal medya kullanıcısının itirafı herkesin kanını dondurdu.Dün akşam ünlü psikolog Esra Ezmec'in ev sahipliğinde düzenlenen soru cevap etkinliğine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı katıldı. Kişisel sorunlarını paylaşan ve Ezmeci’den yardım isteyen sosyal medya kullanıcısı şaşırtan itiraflarda bulundu. Dün akşam Esra Ezmeci'nin düzenlediği soru-cevap etkinliğine katılan bir sosyal medya kullanıcısı, baldızı ile ilişkisi olduğunu ve şu anda ondan hamile olduğunu itiraf etti. Sosyal medya kullanıcısı Ezmeci’ye"Bu durumu nasıl açıklayacağız?" şeklinde sordu.Baldızını hamile bırakan ve ünlü psikoloğa durumu aileye nasıl anlatacağını soran sosyal medya kullanıcısı tepkilerin odağında yer alırken Ezmeci, “Böyle bir şeye baştan hiç başlamamalıydınız. Bir aile travmasına yol açmışsınız, bir psikolog eşliğinde ya da terapi sırasında söylemeniz, destek almanız en doğrusu olur.”