MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 15:45

Esra Ezmeci'ye sosyal medyada tepkiler yağıyor

Katıldığı programda söylediği laflar büyük tepki çekti…

MAGAZİN
03 Aralık 2022 - 15:45
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Esra Ezmeci’ye sosyal medyada tepkiler yağıyor


Esra Ezmeci katıldığı bir programda erkekler hakkındaki söylemleri tepkilere sebep oldu. Çiftlerin buluşmalarında hesabı kadın değil erkek ödemeli diyen Esra Ezmeci şöyle konuştu : 

Buluşmaya gittiniz ve hesap geldi; ‘canım bende para yok sen öde zaten sen ödemelisin diyeceksiniz. Hanımlar siz ödememelisiniz onlar ödesin. Erkek gibi hissetmeleri için sorumluluk almaları gerekir. Erkek dediğin sorumluluk alacak yükümlülüklerini yerine getirecek, kadının sorumluluğunu almayan erkeğe saygım yok Esra Ezmeci

 Paranız olsada isteyin



Erkek dediğin yediğin yemeyi bile ödeyemiyorsa hayatıma bir katkısı olmayacak. Erkekler masraf yaptığı, para harcadığı kadını daha bir seviyor, çıkaramıyor aklından yatırım yapmış gibi. İyi bir ilişki için istemekten çekinmeyin, erkek her zaman daha çok para kazanan olmak ister, kendi paranız olsa da ondan isteyin yok deyin alsın. Kadından daha çok kazandığını hissetmek maddi olarak güçlü olduğunu kanıtlamak ister. O yüzden bunu istiyorum deyin alsın.Esra Ezmeci

Yaptığı tavsiyeler sosyal medya da gündem oldu

Esra Ezmeci’nin söylemleri sosyal medyada kısa sürede tepkilere sebep oldu. Bir çok kullanıcı Esra Ezmeci’ye kadın ve erkek eşitliğini vurgulayan söylemlerde bulundu. Bazı kullanıcılardan ‘Diplomasını sorgulamak gerekir’ ‘Kendi ayakları üstünde duran hemcinslerinizi küçük düşürdünüz’ ‘Eşitlikten bahsediyorsunuz ama iş paraya gelince elleriniz titriyor’ gibi bir çok yorumda bulunuldu.Esra Ezmeci

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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