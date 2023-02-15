Ziraat Bankası tarafından sunulan 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vadeli olup faiz oranı %1,20'dir. kredi kullanıcıları, krediyi kullanım şekline göre vade ve faiz oranını değiştirebilir. Ayrıca kredi kullanıcıları, vade dolumundan önce herhangi bir ödeme yaparak krediyi erken ödeme yapma seçeneğine de sahiptir.
Kredi
15 Şubat 2023 - 19:45
Eşten dosttan borç aramaya son! Banka 15.000 TL nakit dağıtacak: Şartlara uyan ertesi sabah hemen alacak!
Ziraat Bankası tarafından sunulan 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vadeli olup faiz oranı %1,20'dir. Kredi kullanıcıları, krediyi kullanım şekline göre vade ve faiz oranını değiştirebilir. Ayrıca kredi kullanıcıları, vade dolumundan önce herhangi bir ödeme yaparak krediyi erken ödeme yapma seçeneğine de sahiptir.
Kredi
15 Şubat 2023 - 19:45