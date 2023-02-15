Kredi
15 Şubat 2023 - 19:45

Eşten dosttan borç aramaya son! Banka 15.000 TL nakit dağıtacak: Şartlara uyan ertesi sabah hemen alacak!

Ziraat Bankası tarafından sunulan 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vadeli olup faiz oranı %1,20'dir. Kredi kullanıcıları, krediyi kullanım şekline göre vade ve faiz oranını değiştirebilir. Ayrıca kredi kullanıcıları, vade dolumundan önce herhangi bir ödeme yaparak krediyi erken ödeme yapma seçeneğine de sahiptir.

Kredi
15 Şubat 2023 - 19:45
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Eşten dosttan borç aramaya son! Banka 15.000 TL nakit dağıtacak: Şartlara uyan ertesi sabah hemen alacak!
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Ziraat Bankası tarafından sunulan 15 bin TL'lik ihtiyaç kredisi, 60 ay vadeli olup faiz oranı %1,20'dir. kredi kullanıcıları, krediyi kullanım şekline göre vade ve faiz oranını değiştirebilir. Ayrıca kredi kullanıcıları, vade dolumundan önce herhangi bir ödeme yaparak krediyi erken ödeme yapma seçeneğine de sahiptir.

ARTIK NAKİT DERDINE SON! ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİNDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLATTI! 15 BİN TL KREDİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Ziraat Bankası, müşterilerinin karşısına çıkarak, düşük faiz oranlarıyla kolaylıkla sağlanan kredi kampanyası ile fark yaratmayı amaçlamaktadır. Banka, 15 bin TL'lik kredi için harekete geçti ve 36 ay vadeli bir kredi çekme planı sunuyor. Kredi başvuruları internet üzerinden dijital bankacılık veya mobil bankacılık aracılığıyla yapılabilecek. Bunun için 18 yaşını doldurmuş olmak, geçerli bir kimlik belgesine (nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet) sahip olmak, kredi notunun 1,100 puan ve üzerinde olması, kredi başvuru formu, TCMB kara listesinde olmamak, belgelenebilir bir gelire sahip olmak ve ikametgahını belgeleyebiliyor olmak gerekmektedir.



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