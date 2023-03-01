Kredi
01 Mart 2023 - 07:30

Eşten dosttan borç para aramaya son! Bir SMS ile 15.000 TL hesaplara yatırılacak

Yalnızca bir SMS ile hesabını para ile dolacak. Cep telefonundan kısa mesaj gönderilerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 15 bin TL ve 50 bin TL aralığında olan kredi için detaylar belli oldu. İşte anında kredi kullanmak için gerekli tüm bilgiler haberimizde.

Kredi
01 Mart 2023 - 07:30
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Eşten dosttan borç para aramaya son! Bir SMS ile 15.000 TL hesaplara yatırılacak
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Vatandaşlara birçok banka acil ihtiyaç kredisi imkanı sunarken düşük faizli olmalarıyla ilgi yoğun oluyor. Genellikle kredi için bankaya başvuruda bulunan kişiler çeşitli işlemler ile karşı karşıya olurken bu kredi için yalnızca bir mesaj atmak yeterli olacak. Başvurular hızlı şekilde gerçekleşirken paralar ise anında hesaplarda yerini alıyor. birçok banka kredi imkanı sunarken SMS ile başvuru yapmak için merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

SMS ile kredi başvurusu

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU



Aktif Bank kredi başvurusu için 3050, Finansbank için 5030, Akbank için 4425, Vakıfbank için ise 5724 numaralarına kısa mesaj göndermek yeterlidir. Anında onay mesajı gelmesiyle beraber kredi ödemeleri anında hesaplarda yerini alır. SMS ile kredi başvuru yaparken şartlar bankalara göre farklılık göstermektedir. TC kimlik numarası özellikle yazılması istenir. Bankaların resmi internet sayfası üzerinden kredi başvurusuna ilişkin bilgiler yer alıyor. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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