Eşten dosttan borç para aramaya son! Bir SMS ile 15.000 TL hesaplara yatırılacak

Vatandaşlara birçok banka acil ihtiyaç kredisi imkanı sunarken düşük faizli olmalarıyla ilgi yoğun oluyor. Genellikle kredi için bankaya başvuruda bulunan kişiler çeşitli işlemler ile karşı karşıya olurken bu kredi için yalnızca bir mesaj atmak yeterli olacak. Başvurular hızlı şekilde gerçekleşirken paralar ise anında hesaplarda yerini alıyor. birçok banka kredi imkanı sunarken SMS ile başvuru yapmak için merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU
Aktif Bank kredi başvurusu için 3050, Finansbank için 5030, Akbank için 4425, Vakıfbank için ise 5724 numaralarına kısa mesaj göndermek yeterlidir. Anında onay mesajı gelmesiyle beraber kredi ödemeleri anında hesaplarda yerini alır. SMS ile kredi başvuru yaparken şartlar bankalara göre farklılık göstermektedir. TC kimlik numarası özellikle yazılması istenir. Bankaların resmi internet sayfası üzerinden kredi başvurusuna ilişkin bilgiler yer alıyor.