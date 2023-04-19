Eşten dosttan borç para arayanlar dikkat! O banka SMS ile ihtiyaç kredisi veriyor

Acil nakit ihtiyacı olan borçlu insanlar bankaların kredi kampanyalarını yakından araştırıyor. Peki hangi banka ihtiyacı olanlara 125 bin TL ödeme veriyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İHTİYACI OLANLARA KREDİ MÜJDESİİnternet üzerinden en çok araştırılan konular arasında bankaların kredi kampanyaları yer alıyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için müjdeli haber Vakıfbank'tan geldi. Vakıfbank nakit ihtiyacı olan vatandaşlara en az 3 bin TL en fazla 125 bin TL ve 1-36 ay vade arasında kredi ödemesi yapıyor. Başvuru yapmak için 5724 numarasına KREDİ, kimlik numarası, doğum tarihi, aylık gelir bilgisi yazarak göndermek gerekiyor.
İhtiyaç kredisi kapsamında Vakıfbank müşterilerine eşit taksit, artan taksit, azalan taksit, 3 ay ertelemeli taksit, üç ayda bir eşit taksit, son taksit balon ödemesi gibi farklı seçenekler sunuyor. Müşteriler bu seçeneklerden kendilerine en uygun olanı seçebiliyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvuru yapmak için 18 yaşını geçmiş olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi notunun 1.100 üzerinde olması, kara listeye alınmamak, gelir belgesi sunabilmek ve ikametgah belgesi sunabilmek gerekiyor. Vakıfbank ihtiyaç kredisi yanında ING Bank, Garanti BBVA, TEB, QNB Finansbank, Enpara, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Fastpay, Akbank ve Şekerbank yer alıyor.