Kredi
13 Mart 2023 - 12:45

Eşten dosttan para arayana o bankadan müjde! Faiz almadan on binlerce lira dağıtacak

Acil paraya ihtiyacı olan müşterileri için kampanya hazırlayan bankalara bir yenisi daha eklendi. Banka faizsiz kredi fırsatını duyurdu. Bu kredi fırsatının üst limiti ne kadar olacak? Sorunun cevabı ve detaylar haberimizde.

Kredi
13 Mart 2023 - 12:45
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Eşten dosttan para arayana o bankadan müjde! Faiz almadan on binlerce lira dağıtacak


Banka hem kendi müşterilerine kampanya sunuyor hem de yeni müşteri kazanmak amacıyla yeni kampanya fırsatları sunuyor. Bu kez de faizsiz kredi vereceğini duyurdu. İş Bankasının kredisinin 10.000 TL'ye kadar olduğu açıklandı. Başvuru şartlarını merak eden müşteriler hemen araştırmalara başladı. Başvuru koşulları ve diğer ayrıntılar yazının devamında.

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İŞ BANKASINDAN FAİZSİZ KREDİ



Faizsiz kredi fırsatını duyuran banka ilk kez müşterisi olan müşterilerine kredi imkanını sundu. Başvuru yapmak isteyenler İşCep uygulamasından başvuru yapabilecek. Uygulamada yer alan Müşteri Olmak İstiyorum butonuna tıklayarak başvuru yapabilecek. sunulan kredi fırsatında 5 ay vade imkanı olacağı belirtildi. Bu kampanyadan yararlanmak isteyenler öncelikle kredi kartı başvurusu yapmalıdır. Kart başvurusu onaylananlar, kartının yüzde 50'sini faizsiz olarak kullanabilecek. Kredi kartına başvuranlara geri dönüşün 7 gün içerisinde yapılacağı duyuruldu.

EDİTÖR
Deniz Daş
Deniz Daş
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