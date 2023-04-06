Eşten harçlık isteme dönemi bitti! Ev hanımlarına 500 TL cep harçlığı verilecek: Bakanlık duyuru yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında ev hanımlarına nakit desteği sunuluyor. Bu projenin adı "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" ve destek tutarı 500 ile 1100 Lira arasında değişiyor. İhtiyaç sahibi olan ev hanımları bu kampanyaya başvurarak destekten faydalanabilirler. Başvurular şu anda açık ve doğru ve eksiksiz bir başvuru formu doldurmak yeterli olacaktır. Bu yardım paketi için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu şartları taşıyan tüm başvuru sahipleri yardım almaya hak kazanacaklar. Ayrıca, verilen nakit tutarı hibe olarak verilecektir, yani geri ödeme yapmanız gerekmez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım kampanyalarıyla öncülük ederek, bu yardım kampanyasıyla da birçok kişinin takdirini kazanmıştır. Bu destek paketiyle amaçlanan, ev hanımlarının ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerine ve ailelerine daha iyi bir yaşam sunmalarına yardımcı olmaktır. Bu yardım paketi sayesinde, ev hanımları aile bütçelerine katkıda bulunabilirler ve temel ihtiyaçlarını daha kolay bir şekilde karşılayabilirler. Böylece ev hanımlarının hayat kalitesi yükselirken, ailelerinin de refah seviyesi artacaktır. Bu proje, toplumsal dayanışma ve sosyal yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bir örnek teşkil etmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Ev hanımlarına yönelik sunulan yeni destek yardımı kampanyasına katılmak için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu hibe destekten yalnızca şartları taşıyan adaylar yararlanabilecektir. Kampanya sadece kadınlara yönelik olduğu için erkekler bu kampanyadan faydalanamazlar. Ev hanımlarına 1100 Lira yardım başvurusunda bulunmak için şu şartları taşımanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az bir çocuğunuzun olması Kadın olmak Arsa veya ev tapusuna sahip olmamak Sabit bir gelire sahip olmamak Aktif bir sigortanızın olmaması Tüm bu şartları taşıyan kadınlar kampanyaya başvurabilirler. Kampanya kapsamında verilecek olan 500 ile 1100 Lira yardım tutarı, başvurunuzun onaylanması sonrasında PTT hesabınıza yatırılacaktır. Bu tutarı dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.
BAŞVURU YAPARKEN İZLENECEK YOL
BAŞVURU FORMU DETAYLARI
Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı başvurunuzun sonucu ortalama 10 gün içinde değerlendirilir ve sonucu e-devlet hesabınız üzerinden öğrenebilirsiniz. Eğer başvurunuz kabul edilirse, bu bilgi e-devlet hesabınıza yansıyacaktır. Ancak, başvurunuz reddedilirse herhangi bir bildirim almayabilirsiniz ve başvurunuzun durumu hala "Değerlendirmede" olarak görüntülenebilir. Eğer başvurunuzun değerlendirme süreci uzun sürerse, olumsuz sonuçlanmış olabilir.