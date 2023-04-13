Eşten harçlık isteme dönemi bitti! Ev hanımlarının cüzdanını devlet dolduracak! Başvuranlara 500 TL cep harçlığı onaylandı: Başvurmayan alamayacak







BAŞVURU ŞARTLARI









BAŞVURU YAPARKEN İZLENECEK YOL





BAŞVURU FORMU DETAYLARI





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında ev hanımlarına nakit desteği sunuluyor. Bu projenin adı "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" ve destek tutarı 500 ile 1100 Lira arasında değişiyor. İhtiyaç sahibi olan ev hanımları bu kampanyaya başvurarak destekten faydalanabilirler. Başvurular an itibariyle açık ve doğru ve eksiksiz bir başvuru formu doldurmak yeterli olacaktır. Bu yardım paketi için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşulları sağlayan tüm başvuru sahipleri yardım almaya hak kazanacaklar. Ayrıca, verilen nakit tutarı hibe olarak verilecektir, yani geri para ödemeniz gerekmez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım kampanyalarıyla öncülük ederek, bu yardım kampanyasıyla da çoğu kişinin takdirini kazanmıştır. Bu destek paketiyle amaçlanan, ev hanımlarının ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerine ve ailelerine daha başarılı bir yaşam sunmalarına yardımcı olmaktır. Bu yardım paketi sayesinde, ev hanımları aile bütçelerine katkıda bulunabilirler ve temel ihtiyaçlarını daha rahat rahat karşılayabilirler. Böylece ev hanımlarının hayat kalitesi yükselirken, ailelerinin de refah seviyesi artacaktır. Bu proje, toplumsal dayanışma ve sosyal yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bir örnek teşkil etmektedir.Ev hanımlarına yönelik sunulan yeni destek yardımı kampanyasına katılım sağlamak için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu hibe destekten yalnızca koşulları sağlayan adaylar yararlanabilecektir. Kampanya sadece kadınlara yönelik olduğundan dolayı erkekler bu kampanyadan faydalanamazlar. Ev hanımlarına 1100 Lira yardım başvurusu yapmak için şu şartları taşımanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az bir çocuğunuzun olması Kadın olmak Arsa ya da ev tapusuna sahip olmamak Sabit bir gelir sahibi olmamak Aktif bir sigortanızın olmaması Tüm bu koşulları sağlayan kadınlar kampanyaya başvurabilirler. Kampanya kapsamında verilecek olan 500 ile 1100 Lira yardım tutarı, başvurunuzun onaylanması sonrasında ise PTT hesabınıza yatırılacaktır. Bu tutarı dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.Ev hanımlarına yönelik yeni destek yardımı başvurusunda bulunmak için öncelikle aktif bir e-devlet hesabınızın olması gerekiyor. Eğer henüz e-devlet şifresi almadıysanız, en yakın PTT şubesine git gide şifrenizi alabilir ve e-devlet hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Daha önce şifre almış ama hatırlamıyorsanız, e-devlet sitesine girerek "Şifremi unuttum" seçeneğine tıklayarak yeni şifrenizi kolayca belirleyebilirsiniz. E-devlet hesabınıza giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" yazarak ilgili kampanyayı seçebilirsiniz. İleri butonuna tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Formda sizden çeşitli bilgiler istenecektir. Bu bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girdiğinizden emin olun. Yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermek başvurunuzun geçersiz sayılmasına kapı aralayabilir. Tüm bilgileriniz sistemde araştırıldıktan sonra başvurunuz değerlendirilecektir. Bu nedenle, başvuru formunu dikkatli bir şekilde doldurun ve gerçek bilgilerinizi verin.Ev hanımlarına yönelik yeni destek yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen kişiler, öncelikle e-devlet hesaplarına giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili kampanyasını bulmalıdır. Kampanyaya girildiğinde, başvuru formu da karşınıza gelecektir. Başvuru formunda birtakım bilgiler istenecektir ve bu bilgiler doğru bir şekilde girildikten sonra başvuru tamamlanabilir. İstenen bilgiler şunlardır: Oturduğunuz ev kira mı, sizin mi? Herhangi bir geliriniz var mı? Hane geliri toplamı ne kadar? Kiraya ne kadar ödeme yapıyorsunuz? Sosyal yardım alıyor musunuz? İkamet ettiğiniz adreste yaşayan diğer ev üyelerinin kimlik bilgileri İkamet ettiğiniz adreste yaşayan diğer ev üyelerinin gelirleri ve sigortalı olup olmadıkları Birikiminiz var mı? Yaşadığınız konutta 65 yaş üzeri kişi var mı? Yaşadığınız konutta kaç çocuk var? Ev halkında veya sizde kronik bir rahatsızlık var mı? Yaşadığınız konutta hamile biri var mı? İhtiyaçlarınız ve talepleriniz nelerdir? Tüm bu sorular doğru bir şekilde yanıtlandıktan sonra, başvuru formu onaylanarak resmi olarak başvuru tamamlanabilir.Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı başvurunuzun sonucu ortalama 10 gün içerisinde değerlendirilir ve sonucu e-devlet hesabınız üzerinden öğrenebilirsiniz. Eğer başvurunuz kabul edilirse, bu bilgi e-devlet hesabınıza yansıyacaktır. Ancak, başvurunuz reddedilirse herhangi bir bildirim almayabilirsiniz ve başvurunuzun durumu hala "Değerlendirmede" olarak görüntülenebilir. Eğer başvurunuzun değerlendirme süreci uzun sürerse, olumsuz sonuçlanmış olabilir.