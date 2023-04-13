Eşten harçlık isteme dönemi bitti! Ev hanımlarının cüzdanını devlet dolduracak! Başvuranlara 500 TL cep harçlığı onaylandı: Başvurmayan alamayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bir proje kapsamında ev hanımlarına nakit desteği sunuluyor. Bu projenin adı "Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı" ve destek tutarı 500 ile 1100 Lira arasında değişiyor. İhtiyaç sahibi olan ev hanımları bu kampanyaya başvurarak destekten faydalanabilirler. Başvurular an itibariyle açık ve doğru ve eksiksiz bir başvuru formu doldurmak yeterli olacaktır. Bu yardım paketi için bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Bu koşulları sağlayan tüm başvuru sahipleri yardım almaya hak kazanacaklar. Ayrıca, verilen nakit tutarı hibe olarak verilecektir, yani geri para ödemeniz gerekmez. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çeşitli sosyal yardım kampanyalarıyla öncülük ederek, bu yardım kampanyasıyla da çoğu kişinin takdirini kazanmıştır. Bu destek paketiyle amaçlanan, ev hanımlarının ekonomik olarak daha bağımsız hale gelmelerine ve ailelerine daha başarılı bir yaşam sunmalarına yardımcı olmaktır. Bu yardım paketi sayesinde, ev hanımları aile bütçelerine katkıda bulunabilirler ve temel ihtiyaçlarını daha rahat rahat karşılayabilirler. Böylece ev hanımlarının hayat kalitesi yükselirken, ailelerinin de refah seviyesi artacaktır. Bu proje, toplumsal dayanışma ve sosyal yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bir örnek teşkil etmektedir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Ev hanımlarına yönelik sunulan yeni destek yardımı kampanyasına katılım sağlamak için bazı şartları taşımanız gerekmektedir. Bu hibe destekten yalnızca koşulları sağlayan adaylar yararlanabilecektir. Kampanya sadece kadınlara yönelik olduğundan dolayı erkekler bu kampanyadan faydalanamazlar. Ev hanımlarına 1100 Lira yardım başvurusu yapmak için şu şartları taşımanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak En az bir çocuğunuzun olması Kadın olmak Arsa ya da ev tapusuna sahip olmamak Sabit bir gelir sahibi olmamak Aktif bir sigortanızın olmaması Tüm bu koşulları sağlayan kadınlar kampanyaya başvurabilirler. Kampanya kapsamında verilecek olan 500 ile 1100 Lira yardım tutarı, başvurunuzun onaylanması sonrasında ise PTT hesabınıza yatırılacaktır. Bu tutarı dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.
BAŞVURU YAPARKEN İZLENECEK YOL
BAŞVURU FORMU DETAYLARI
Ev Hanımlarına Yeni Destek Yardımı başvurunuzun sonucu ortalama 10 gün içerisinde değerlendirilir ve sonucu e-devlet hesabınız üzerinden öğrenebilirsiniz. Eğer başvurunuz kabul edilirse, bu bilgi e-devlet hesabınıza yansıyacaktır. Ancak, başvurunuz reddedilirse herhangi bir bildirim almayabilirsiniz ve başvurunuzun durumu hala "Değerlendirmede" olarak görüntülenebilir. Eğer başvurunuzun değerlendirme süreci uzun sürerse, olumsuz sonuçlanmış olabilir.