Estetik iddiaları aldı başını gitti! Tuvana Türkay göğüs dekolteli halleriyle göz doldurdu













1 senedir iş insanı İzzet Antebi ile birlikteliği olan başarılı oyuncu Türkay, yeni aşka yelken açarken ilişkileri bir yıl sürmesi üzerine ihanet iddialarıyla bitti. Bu iddialar ile gündeme gelen başarılı isim yeniden sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaya başlarken yaptığı dekolteli paylaşım sevenlerinin beğenisine sunuldu. Kısa sürede beğeni toplayan Türkay'ın o pozlarına takipçileri yorum yapmadan geçmedi.Ekranlardan uzak olan Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettirdi. Güzel isim eski aşkını kıskandırma için poz verirken beğenileri topladı. Oyuncu son olarak göğüs dekolteli pozlarını hesabından paylaşırken takipçilerinden ''Ayrılık yaramış'' yorumları geldi.Tuvana Türkay'ın estetik yaptırdığına dair iddialar gündemde yer alırken güzel oyuncu 19 yaşında, 68 kilo kırık burunlu, parası olmayan ve kendine bakmayan biriyle 30 yaşındaki burnunu yaptırmış görsellerin birleştirilerek eleştiri yapılmasını kendisini üzmediğini belirtti.