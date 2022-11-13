Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı







O POZA BEĞENİ YAĞDI!







Güzelliği dillere destan olan oyuncu Bensu Soral, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün ile stüdyoya girdi. Akgün'e verdiği pozlarını sosyal medyadan paylaşan oyuncu takipçilerini adeta büyüledi.Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Soral'ın paylaşımını beğenenler arasında Alina Boz, Aycan Yanaç, Murat Ceylan ve Deren Talu gibi ünlü isimler de yer alıyor.Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olan ve hesaplarını aktif kullanan oyuncu, her fırsatta güzelliğini sergilemeyi ihmal etmiyor.