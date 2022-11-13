MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:38

Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı

Şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Tuzak dizisiyle seyirci karşısına çıkan Bensu Soral, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla takipçilerini büyüledi. Beyaz tişörtünü kaldırarak poz veren güzel oyuncuyu takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

MAGAZİN
13 Kasım 2022 - 12:38
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Estetik iddialarıyla gündem olan Bensu Soral'dan o haberleri unutturacak paylaşım! Tişörtünü kaldırarak verdiği pozunu yayınlayan Soral takipçilerinin ağzını açık bıraktı


Güzelliği dillere destan olan oyuncu Bensu Soral, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün ile stüdyoya girdi. Akgün'e verdiği pozlarını sosyal medyadan paylaşan oyuncu takipçilerini adeta büyüledi.

O POZA BEĞENİ YAĞDI!

Güzel oyuncunun sosyal medyadan paylaştığı pozu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Soral'ın paylaşımını beğenenler arasında Alina Boz, Aycan Yanaç, Murat Ceylan ve Deren Talu gibi ünlü isimler de yer alıyor.



 bensu soral instagram paylaşımı

Sosyal medyada hatırı sayılır bir takipçi kitlesi olan ve hesaplarını aktif kullanan oyuncu, her fırsatta güzelliğini sergilemeyi ihmal etmiyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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