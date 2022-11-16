Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı! O kişiler için zehir zemberek sözler!







Kuşum Aydın tanınmayacak halde!

Vasiyetini açıkladı







Kuşum Aydın kimdir?

Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, 2000’li yılların star isimlerinden biriydi. Televizyon programı sunucusu olan Aydın, bir dönem de yarışma programı sunuculuğu yaptı. Ekranların en sevilen ismi iken bir anda ortadan kayboldu ve bir daha da ekranlarda yer almadı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kuşum Aydın, TV8’de bir magazin programına konuk oldu.Kuşum Aydın ekranlardan uzak kaldığı süre içinde bir dizi estetik operasyon geçirdi. Yolda görenin tanımakta güçlük çekeceği bir görünüme kavuşan Kuşum Aydın’ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem estetik operasyonları nedeniyle sosyal medyada çok konuşulan Aydın, yanlış müdahalenin kurbanlarından biri olmuş ve yüzündeki şişlikler kendisini bambaşka bir görünüme kavuşturmuş.Konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuşum Aydın, herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sunucular şaşkınlıklarını gizleyemezken Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı. Güvendiği bir arkadaşına vasiyet ettiğini söyleyen Kuşum Aydın, ismini vermediği 3-4 kişinin öldüğünde mezarına gelmelerini istemediğini, arkadaşının o kişilerin yanına giderek “ burada olmanı hiç istemiyordu “ diyerek göndermelerini istediğini söyledi.Sosyal medyada da arkasından bir şey paylaşılmasını istemediğini söyleyen Kuşum Aydın, sessiz sedasız bu dünyadan gitmek istediğini dile getirdi. Kuşum Aydın’ın cenazesine dahi gelmesini istemediği 3-4 kişinin ismi bilinmiyor. Bu kişilerin ekmeğiyle oynadığını, ekranlarda yer almamasının nedeni olduklarını dile getiren Kuşum Aydın, sunucuların ısrarına rağmen isim vermekten kaçındı.Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, 1 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şarkıcı ve sunucu olan Aydın, 1998 yılında çıkardığı “ Mutlu Yıllar Kuşum “ adlı albümünün ardından Kuşum Aydın lakabıyla tanınmaya başladı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü’nü kazanan Aydın, sonrasında Tekstil Sanatları Bölümüne geçiş yaparak mezun oldu. Müzik kariyerine vokallik yaparak başlayan Aydın, kulüplerde sahne aldıktan sonra televizyon ekranlarında sabah ve öğle kuşağı programlar sunmaya başladı. Ekranların sevilen ve aranan ismi olmayı başaran Kuşum Aydın, uzun süredir herhangi bir platformda yer almıyor.