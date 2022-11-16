Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı! O kişiler için zehir zemberek sözler!

Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, 2000’li yılların star isimlerinden biriydi. Televizyon programı sunucusu olan Aydın, bir dönem de yarışma programı sunuculuğu yaptı. Ekranların en sevilen ismi iken bir anda ortadan kayboldu ve bir daha da ekranlarda yer almadı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kuşum Aydın, TV8’de bir magazin programına konuk oldu.
Kuşum Aydın tanınmayacak halde!Kuşum Aydın ekranlardan uzak kaldığı süre içinde bir dizi estetik operasyon geçirdi. Yolda görenin tanımakta güçlük çekeceği bir görünüme kavuşan Kuşum Aydın’ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem estetik operasyonları nedeniyle sosyal medyada çok konuşulan Aydın, yanlış müdahalenin kurbanlarından biri olmuş ve yüzündeki şişlikler kendisini bambaşka bir görünüme kavuşturmuş.
Vasiyetini açıkladı
Konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuşum Aydın, herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sunucular şaşkınlıklarını gizleyemezken Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı. Güvendiği bir arkadaşına vasiyet ettiğini söyleyen Kuşum Aydın, ismini vermediği 3-4 kişinin öldüğünde mezarına gelmelerini istemediğini, arkadaşının o kişilerin yanına giderek “ burada olmanı hiç istemiyordu “ diyerek göndermelerini istediğini söyledi.
Sosyal medyada da arkasından bir şey paylaşılmasını istemediğini söyleyen Kuşum Aydın, sessiz sedasız bu dünyadan gitmek istediğini dile getirdi. Kuşum Aydın’ın cenazesine dahi gelmesini istemediği 3-4 kişinin ismi bilinmiyor. Bu kişilerin ekmeğiyle oynadığını, ekranlarda yer almamasının nedeni olduklarını dile getiren Kuşum Aydın, sunucuların ısrarına rağmen isim vermekten kaçındı.