MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 16:27

Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı! O kişiler için zehir zemberek sözler!

Bir dönemin yıldız ismi Kuşum Aydın, yıllar sonra ortaya çıktı. Katıldığı programda vasiyetini açıklayan Aydın, geçirdiği operasyonlar ile tanınmaz hale geldi.

MAGAZİN
16 Kasım 2022 - 16:27
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Estetik operasyonlarla tanınmaz hale gelen Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı! O kişiler için zehir zemberek sözler!


Kuşum Aydın olarak bilinen Muharrem Aydın Uğurlular, 2000’li yılların star isimlerinden biriydi. Televizyon programı sunucusu olan Aydın, bir dönem de yarışma programı sunuculuğu yaptı. Ekranların en sevilen ismi iken bir anda ortadan kayboldu ve bir daha da ekranlarda yer almadı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kuşum Aydın, TV8’de bir magazin programına konuk oldu.

Kuşum Aydın tanınmayacak halde!

Kuşum Aydın ekranlardan uzak kaldığı süre içinde bir dizi estetik operasyon geçirdi. Yolda görenin tanımakta güçlük çekeceği bir görünüme kavuşan Kuşum Aydın’ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. Bir dönem estetik operasyonları nedeniyle sosyal medyada çok konuşulan Aydın, yanlış müdahalenin kurbanlarından biri olmuş ve yüzündeki şişlikler kendisini bambaşka bir görünüme kavuşturmuş.

Vasiyetini açıkladı



Konuk olduğu programda özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kuşum Aydın, herkesi şaşırtan bir açıklama yaptı. Sunucular şaşkınlıklarını gizleyemezken Kuşum Aydın vasiyetini açıkladı.

Güvendiği bir arkadaşına vasiyet ettiğini söyleyen Kuşum Aydın, ismini vermediği 3-4 kişinin öldüğünde mezarına gelmelerini istemediğini, arkadaşının o kişilerin yanına giderek “ burada olmanı hiç istemiyordu “ diyerek göndermelerini istediğini söyledi.

kuşum aydın

Sosyal medyada da arkasından bir şey paylaşılmasını istemediğini söyleyen Kuşum Aydın, sessiz sedasız bu dünyadan gitmek istediğini dile getirdi.

Kuşum Aydın’ın cenazesine dahi gelmesini istemediği 3-4 kişinin ismi bilinmiyor. Bu kişilerin ekmeğiyle oynadığını, ekranlarda yer almamasının nedeni olduklarını dile getiren Kuşum Aydın, sunucuların ısrarına rağmen isim vermekten kaçındı.

kuşum aydın

Kuşum Aydın kimdir?

Kuşum Aydın olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular, 1 Temmuz 1966 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şarkıcı ve sunucu olan Aydın, 1998 yılında çıkardığı “ Mutlu Yıllar Kuşum “ adlı albümünün ardından Kuşum Aydın lakabıyla tanınmaya başladı.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü’nü kazanan Aydın, sonrasında Tekstil Sanatları Bölümüne geçiş yaparak mezun oldu. Müzik kariyerine vokallik yaparak başlayan Aydın, kulüplerde sahne aldıktan sonra televizyon ekranlarında sabah ve öğle kuşağı programlar sunmaya başladı. Ekranların sevilen ve aranan ismi olmayı başaran Kuşum Aydın, uzun süredir herhangi bir platformda yer almıyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...
Jürilikten bir anda ayrılmıştı! Athena Gökhan O Ses Türkiye'den neden ayrıldığını açıkladı! Acun'dan baskı...
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı
Bir zamanlar İbrahim Tatlıses'in yanından ayırmadığı Asena yıllar sonra ortaya çıktı! 2. Sayfa'ya konuk olan oryantelin değişimi herkesi şaşırttı
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Ünlü çiftin mutlu günü! İlk çocuklarını kucaklarına alan Arda Türkmen ve Melodi Erbirliler'in bebeklerine koydukları isim dikkat çekti
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
Bir zamanlar genç kızların sevgilisiydi! Türkiye'yi terk ederek yurt dışına yerleşen Gökhan Özen'in son hali ağızları açık bıraktı! Gökhan Özen genç görünümüyle adeta yıllara meydan okuyor
40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!
40 günlük evlilikte kriz mi var? Çiçeği burnunda gelin Merve Boluğur, dert yanmaya başladı!
Son Haberler
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Muazzez Abacı'nın son halini görenler tanıyamıyor!
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın...
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Obama'yla dans eden kadın 113 yaşında öldü
Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2500 personel alacak! KPSS puanı, başvuru şartları belli oldu
Bu yıl KPSS'ye girenler dikkat! Ticaret Bakanlığı 2500 personel alacak!...
A101 17 Kasım 2022 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var? A 101 indirimlerle büyük ses getirdi! Müşteriler kapış kapış edecek
A101 17 Kasım 2022 Perşembe aktüel ürünler kataloğunda neler var?...
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Adıma kayıtlı telefon hattı var mı? E-devlet mobil hat sorgulama
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle kireç lekelerinden kurtulun
Duşakabindeki kireç lekesi nasıl temizlenir? En kolay ve pratik yöntemlerle...
Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama işlemleri
Öğrenci belgesi nasıl çıkarılır? E-Devlet öğrenci belgesi sorgulama...
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aleyna Sena Yıldız kimdir, nereli, yaşı kaç? Aleyna Sena Yıldız...
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Fatih Tekke kimdir, nereli, yaşı kaç? Fatih Tekke biyografisi, hayatı...
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te binlerce liranız birikmiş olabilir
Bir kez bile sigortalı çalıştıysanız hemen kontrol edin! e-Devlet'te...
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek için harekete geçti
Galatasaray Van Aanholt'un yerine Victor Kristiansen'i transfer etmek...
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak yakalanmıştı, tüm gerçekleri anlattı!
İstiklal bombacısının elindeki güllerin gizemi çözüldü! Kıskıvrak...
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim Yunan yıldızı satmayacak
Trabzonspor'da Anastasios Baksetas ile ilgili karar verildi. Yönetim...