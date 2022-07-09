Estetikle bambaşka biri olan Azeri kızı Günel'in süper mini siyah elbisesi olay oldu

İbrahim Tatlıses, 90'lı yılların sonunda 'oy didem! isimli şarkısına bir klip çekmiş ve klibinde Azeri Kızı Günel Zeynalova'yı oynatmıştı. Tatlıses tarafından keşfedilen Güner, yıllar geçtikçe bambaşka birisi oldu ve bunu da geçirdiği estetik operasyonlarla sağladı.
Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan Azeri kızı Günel, yaptığı paylaşımlarda beğeni rekorları kırarken aynı zamanda takipçilerinden 'Estetiğe Doymuyor' yorumlarıyla da karşı karşıya kalıyor.
Azeri kızı Günel'in süper mini siyah elbisesi olay olduAzeri kızı Günel'in 90'lı yıllar sonrasıyla şimdiki hali arasında oluşan büyük fark görenleri şaşkına çevirirken, son paylaşımlarını görenlerin ise deyim yerindeyse ağızları açık bırakıyor.
Ünlü oyuncu Birce Akalay'a benzetilen Azeri kızı Günel, bu iddialara karşılık olarak sadece burnunda estetik olduğunu ve ayrıca Birce Akalay'a benzemenin de aslında çok güzel odluğunu belirterek 'Birce Akalay sonuçta güzel bir kadın.' demişti.