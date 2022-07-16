MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:14

Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!

90'lı yılların aranılan şarkıcılarından birisi olan Pınar Dilşeker, estetikle imaj değişikliğine gitti. Esmer haliyle tanıdığımız Dilşeker, şimdilerde sarışın bir afet olurken, şarkıcıyı görenler tanımakta zorluk çekti.

MAGAZİN
16 Temmuz 2022 - 21:14
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Estetikle imaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker'i görenler tanıyamadı!


1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan 'Sana Sahibim' isimli şarkıyla müzik piyasasına giriş yapan Pınar Dilşeker, 23 yaşında tanınmanın mutluluğunu yaşadı. 

Pınar Dilşeker



90'lı yılların yıldızı parlayan şarkıcılarından bir tanesi olan Pınar Dilşeker, daha sonra çıkardığı 'Şinanari' adını verdiği şarkıyla ününe ün kattı.

Pınar Dilşeker

Kısa zamanda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Dilşeker'i herkes esmer haliyle biliyordu. Son halini görenler ünlü şarkıcıyı tanımadı ve onun olduğunu anladıklarında 'yok artık' yorumları yaptı. İşte, genç ve güzel görüntüsüyle yıllara meydan okuduğu görülen Dilşeker'in son hali..

Pınar Dilşeker

İmaj değişikliğine giden Pınar Dilşeker, sarışın oldu

Uzun zamandır ekranlardan ve müzikten uzak bir hayat süren Pınar Dilşeker, imajından çok büyük değişiklikler yaptı.

Pınar Dilşeker

 Güzel şarkıcıyı görenler 'bu kadar değişime pes' yorumları yaparken esmer haliyle tanınan Pınar Dilşeker'in sarışın hali de çok beğenildi.

Pınar Dilşeker

Geçirdiği estetik operasyonlarla farklı bir görüntüye kavuşan Pınar Dilşeker, yeni halini sosyal medya hesabından paylaşırken muhteşem değişimi çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Şuan 49 yaşında ve bir anne olan Pınar Dilşeker'in sarışın halide takipçileri tarafından çok fazla beğenildi.

Pınar Dilşeker

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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