Estetikli fotoğrafı olay olan Bensu Soral’dan açıklama geldi! Bensu Soral “Estetiğim yok” dedi







İDDİALARA YANIT GELDİ







Tuzak dizisinde Ceren karakteri ile kamera karşısına geçen Bensu Soral, son yaptığı paylaşım ile oldukça konuşuldu. Takipçileri estetikli halini görünce şok olurken Bensu Soral, “Estetiğim yok” dedi. Bensu Soral “Estetikten tanınmaz oldu!” eleştirileri sonrasında ilk kez konuştu.Güzelliği ile gündeme gelen isimler arasında yer alan Bensu Soral, şimdilerde estetikleri ile konuşuluyor. 31 yaşındaki güzel oyuncunun estetikli paylaşımdan sonra takipçilerinden gelen yorumlar üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı. Herkesin çok konuştuğu estetik fotoğrafı ile gündeme gelen Bensu Soral, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.Ben aynı benim ifadelerini kullanan Bensu Soral, dizi çekimi ortasında estetik operasyon geçirme ihtimali olmadığını belirtti. Sahnelerde devamlılığımız var diyen Soral, ihtiyacı olmadığı sürece estetiğin gündeminde yer almadığının altını çizdi.