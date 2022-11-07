MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:27

Estetikli fotoğrafı olay olan Bensu Soral'dan açıklama geldi! Bensu Soral "Estetiğim yok" dedi

Son günlerde estetik iddiaları ile gündemde yer alan Bensu Soral, çok konuşulmaya devam ediyor. Estetikli fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Soral, takipçilerinden gelen yorum üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı. Bensu Soral, “Estetiğim yok” dedi

MAGAZİN
07 Kasım 2022 - 12:27
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Estetikli fotoğrafı olay olan Bensu Soral’dan açıklama geldi! Bensu Soral “Estetiğim yok” dedi


Tuzak dizisinde Ceren karakteri ile kamera karşısına geçen Bensu Soral, son yaptığı paylaşım ile oldukça konuşuldu. Takipçileri estetikli halini görünce şok olurken Bensu Soral, “Estetiğim yok” dedi. Bensu Soral “Estetikten tanınmaz oldu!” eleştirileri sonrasında ilk kez konuştu.

İDDİALARA YANIT GELDİ

Güzelliği ile gündeme gelen isimler arasında yer alan Bensu Soral, şimdilerde estetikleri ile konuşuluyor. 31 yaşındaki güzel oyuncunun estetikli paylaşımdan sonra takipçilerinden gelen yorumlar üzerine fotoğrafı hemen kaldırdı. Herkesin çok konuştuğu estetik fotoğrafı ile gündeme gelen Bensu Soral, konu hakkında ilk kez açıklama yaptı.



Bensu Soral Estetikten tanınmaz hale geldi

Ben aynı benim ifadelerini kullanan Bensu Soral, dizi çekimi ortasında estetik operasyon geçirme ihtimali olmadığını belirtti. Sahnelerde devamlılığımız var diyen Soral, ihtiyacı olmadığı sürece estetiğin gündeminde yer almadığının altını çizdi.

Bensu Soral'dan iddialara yanıt

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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