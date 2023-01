Et almadan önce listeye bakın! Et ve Süt Kurumu'nda fiyatlar değişti: Kıyma, kuşbaşı, bonfile fiyatlarını görenin nutku tutulacak

ET VE SÜT KURUMU (ESK) PİYASADAKİ FİYATLARIN ALTINDA ÜRÜN SUNUYOR: KIRMIZI ET KATEGORİSİNDE DANA ETİ, KUZU VE KOYUN ETLERİ SATIŞINI YAPAN KURUM MAĞAZA SATIŞ FİYATLARINI DUYURDU











Et Fiyatlarında Devletin Eli Var: Et ve Süt Kurumu (ESK) resmi internet sitesinde Ocak 2023 fiyatlarını paylaştı.Et fiyatları her geçen gün artmakta ve devlet duruma el koymuş durumda. Türkiye hayvancılığı ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan 'Et ve Balık Kurumu', 2013 yılından itibaren 'Et ve Süt Kurumu' adıyla sektörde hareketlerini sürdürmektedir. Et ve Süt Kurumu (ESK), resmi internet sitesinde Ocak 2023 fiyatlarını paylaştı. Kırmızı et kategorisinde dana eti, kuzu ve koyun etlerinin satışını yapan kurum, mağaza satış fiyatlarını paylaştı. Buna göre, çoğu ürün fiyatı pazarının altında sunuluyor. ESK, piyasadaki fiyatların altında ürün sunmakta ve kamuoyunun et ihtiyacını karşılamaya devam etmektedir.Bu hareketleriyle, ESK et fiyatlarının yükselmesini önlemekte ve halkın et ihtiyacını karşılamakta. Ayrıca, kurum, hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çeşitli projeler ve programlar uygulamaktadır. Örneğin, kurum tarafından desteklenen projeler arasında hayvan yetiştiriciliği, et ve süt üretim teknolojileri, pazarlama ve tanıtım faaliyetleri gibi konular yer almaktadır. Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye'de et ve süt üretiminin arttırılması ve kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Ocak 2023 fiyat listesi açıklandı. Kırmızı et kategorisinde dana eti, koyun eti ve kuzu eti satılmaktadır. Dana eti içinde dana kıyma 89,00 TL, dana kuşbaşı 99,00 TL, dana biftek-rosto 134,00 TL, dana kontrfile 155,00 TL, dana pirzola 165,00 TL ve dana bonfile 325,00 TL fiyatlarıyla satılmaktadır. Koyun eti içinde gövde koyun 72,00 TL, koyun but 80,00 TL, koyun kol 73,00 TL, koyun pirzola 96,00 TL, koyun gerdan 66,00 TL, koyun güveç (kaburga) 65,00 TL, kuyruk yağı 99,00 TL ve koyun bel kaski 98,00 TL fiyatlarıyla satılmaktadır. Kuzu eti içinde gövde kuzu 96,00 TL, kuzu but 107,00 TL, kuzu kol 99,00 TL, kuzu pirzola 134,00 TL, kuzu gerdan 84,00 TL, kuzu güveç (kaburga) 83,00 TL ve kuzu bel kaski 137,00 TL fiyatlarıyla satılmaktadır.