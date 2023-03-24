EKONOMİ
24 Mart 2023 - 23:15

Et fiyatlarına devlet müdahalesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Et ve kıyma artık bu fiyattan satılacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu canlı yayın esnasında kritik açıklamalara yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Et ve Süt Kurumunun ramazan ayı boyunca ucuz et ve kıyma satışına başlayacağını canlı yayınla duyurdu. Et ve kıyma fiyatlarında bir daha indirime gidildi. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
24 Mart 2023 - 23:15
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Et fiyatlarına devlet müdahalesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Et ve kıyma artık bu fiyattan satılacak!
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Et ve Süt Kurumu, Ramazan öncesinde et fiyatlarının zamma uğramaması için Tarım kredi Marketler ile protokol imzaladığıu açıklanmıştı. Böylelikle et ve süt kurumu 1 kg'lık paket kıyma ve kuşbaşı üretimi gerçekleştirdi. Kampanyaya herkesin katılım gösterebilmesi için ilk süreç içerisinde 1 paket kıyma kuşbaşı kıyma dağıtımı yapılacak.

et fiyatları



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu canlı yayın esnasında et ve kıyma fiyatlarına ilişkin şunları dile getirdi:

"Artışlar spekülatif, kesinlikle önüne geçeceğiz. Kıyma ve kuşbaşı miktarını 2 katına çıkaracak, satış noktalarında fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi."

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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