Et fiyatlarına devlet müdahalesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Et ve kıyma artık bu fiyattan satılacak!

Et ve Süt Kurumu, Ramazan öncesinde et fiyatlarının zamma uğramaması için Tarım kredi Marketler ile protokol imzaladığıu açıklanmıştı. Böylelikle et ve süt kurumu 1 kg'lık paket kıyma ve kuşbaşı üretimi gerçekleştirdi. Kampanyaya herkesin katılım gösterebilmesi için ilk süreç içerisinde 1 paket kıyma kuşbaşı kıyma dağıtımı yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılmış olduğu canlı yayın esnasında et ve kıyma fiyatlarına ilişkin şunları dile getirdi: "Artışlar spekülatif, kesinlikle önüne geçeceğiz. Kıyma ve kuşbaşı miktarını 2 katına çıkaracak, satış noktalarında fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi."