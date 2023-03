Et fiyatlarında fiyat tarifesi değişti! En ucuzu orada satılacak: Kıyma fiyatlarına 100 TL indirim!

TÜKETİCİLER UYGUN FİYAT ÜZERİNDEN ET ALACAK

FİYAT ARTIŞLARINI AÇIKLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, ramazan öncesinde et fiyatlarındaki hareketliliğe değinirken kıymanın kilogramı 140 TL, kuşbaşının kilogramı 150 TL'den market raflarında yer alacağını duyurdu. Aylan öncesinde ramazan ayında fiyatlardaki hareketliliği olabildiğinde değerlendirilirken bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. İstanbul özelinde de tedbirler aldıkları bildiren Kayhan, İstanbul'da kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kg karkas eti satılırken geçtiğimiz hafta İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile bir toplantısı gerçekleşti. Her şeye rağmen ramazan ayı süresince tüketicilerimize kıymayı 140 TL'den 210 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.Tarım kredi Market zincirleri ile beraber protokol imzalanırken ürünlerin miktarını en az 600 tona çıkarılmasıyla MAP ambalajlı 1'er kg kıyma ve kuşbaşı şeklinde verileceğini belirten Kayhan, kilogramı 140 liradan, kuşbaşı da 150 liradan Tarım Kredi marketlerinde satışta olacağını duyurdu. Dış alımlar üzerinden Kamu İhale Kanunu'nun vermiş olduğu yetkiye bağlı olarak düzen izlenirken gayet şeffaf ve hesap verilebilir kriterlerde olunduğunun altını çizdi.Kayhan, Maraş merkezli meydana gelen deprem felaketinin hem tedarik zincirini hem de üretim olumsuz etkilediğine değinirken deprem sonrasında fiyatlarda 30-40 TL'lik yükseliş yaşandı. Bunun maliyetle açıklamak mümkün olmazken son bir iki günde 20-30 TL artış fiyatları zirveye çıkardı. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'nin de talimatı üzerine üretim maliyetlerine bakılarak fiyat politikalarının belirlendiği bilgisi verildi.