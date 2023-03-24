Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, ramazan öncesinde et fiyatlarındaki hareketliliğe değinirken kıymanın kilogramı 140 TL, kuşbaşının kilogramı 150 TL'den market raflarında yer alacağını duyurdu. Aylan öncesinde ramazan ayında fiyatlardaki hareketliliği olabildiğinde değerlendirilirken bazı tedbirlerin alındığı belirtildi. İstanbul özelinde de tedbirler aldıkları bildiren Kayhan, İstanbul'da kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kg karkas eti satılırken geçtiğimiz hafta İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendecileri Derneği ile bir toplantısı gerçekleşti. Her şeye rağmen ramazan ayı süresince tüketicilerimize kıymayı 140 TL'den 210 TL'ye çıkartıldığı belirtildi.
Aktüel
24 Mart 2023 - 12:45
Et fiyatlarında fiyat tarifesi değişti! En ucuzu orada satılacak: Kıyma fiyatlarına 100 TL indirim!
Ramazan ayının gelmesiyle beraber et fiyatlarındaki hareketlilik dikkatleri çekti. Yapılan açıklamalar üzerine kıymanın kilogramı 140 TL, kuşbaşının kilogramı ise 150 TL'den market raflarında yer aldı. Kimse et fiyatlarındaki indirimi beklemiyordu.
Aktüel
24 Mart 2023 - 12:45