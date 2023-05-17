Et fiyatlarından yakınanlar Migros’a akın etti! Kıyma indirimi dolapları doldurdu: Son gün 17 Mayıs 2023













Migros, ülke genelindeki zincir marketlerinde satılan farklı ihtiyaçlara yönelik ürünlerle ilgili düzenli olarak bilgi veren bir perakende zinciridir. 4 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olan ve 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan kıyma indirimi kampanyası duyuruldu. Kampanya kapsamında, Money kartı veya Money Bonus ile yapılan alışverişler de geçerli olacak şekilde Uzman Kasap dana kıyma 400 gram 89 TL fiyat etiketiyle raflarda yer alacak. Migros, indirim kampanyaları hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler için resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden detaylı bilgi paylaşıyor.Migros, farklı ihtiyaçlara yönelik ürünleriyle müşterilerinin beklentilerini karşılamayı hedefleyen bir perakende zinciridir. Ülke genelindeki zincir marketlerinde satılan ürünler arasında gıda, temizlik, kişisel bakım ve ev gereçleri gibi çeşitli kategoriler yer almaktadır. Migros, müşterilerine düzenli olarak indirim kampanyaları sunarak, alışverişlerini daha ekonomik hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu indirim kampanyaları genellikle belirli bir tarih aralığında geçerlidir ve ürünlerin fiyatlarında önemli indirimler sunulmaktadır. Kampanyaların duyuruları Migros'un sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapılmaktadır. Böylece müşteriler, kampanyalardan haberdar olarak avantajlı alışverişler yapabilirler.