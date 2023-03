Et, tavuk, peynir ve zeytinde ucuz fiyat arayan Carrefour'a koşacak! Yüzde 50 indirim o tarihe kadar sürüyor

O MARKETTE İNDİRİM KAÇMAZ!







Temel ihtiyaçları almakta dahi zorlanan vatandaşa o marketten büyük indirim geldi. Ürünler raflarda indirimli fiyatlarla yerlerini aldı. Tavuk, et, peynir ve daha bir çok üründe kaçınılmaz fiyatlar sizlere sunuldu. Kampanyalı fiyatlar ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde.CarrefourSA marketlerinde kaçınılmaz fırsat vatandaşların dikkatini çekecek. Temel ihtiyaçlarda büyük indirim başladı. Ürünler indirimli fiyatlarla raflarda yerini aldı. Et ürünleri, tavuk ürünleri, peynir çeşitlerinde kaçınılmayacak fırsat ayağınıza geldi. 20 Mart 2023 tarihi CarefourSA fiyatlar şu şekilde:-Dana kıymanın fiyatı: 217.90 TL -'' '' kuşbaşılık 231.90 TL - '' '' döş sarma 223.90 TL -'' '' sote / tas kebap 269.90 TL -Kasap / İnegöl / Tekirdağ köftesi 225.90 TL -'' ''biftek 269.90 TL -Lezita poşet içi tüm piliç 49.90 TL -Piliç bonfile 92.90 TL -'' '' but ızgara tava 89.90 TL -Bolca hindi but incik 79.90 TL -Lezita nugget 21.90 TL -Lezita poşetli bütün piliç 49.90 TL - '' '' bonfile 92.90 TL -'' '' but ızgara tava 89.90 TL -'' '' nugget 21.90 TL -'' '' çıtır piliç 69.90 TL -Ege ciğercisi pişmiş dana Arnavut ciğeri 44.90 TL - '' '' işkembe çorbası 44.90 TL -'' '' kelle paça çorbası 59.90 TL -Uskumru çiroz salatası 42.90 TL -Polonez marka kangal sucuğun tüm hepsi 369.90 TL -Pınar salam 58.95 TL -Maret sosisi 92.90 TL -Namet macar salam 279.90 TL -Banvit piliç sosis 65 TL -Erşan marka kangal sucuğu 299.90 TL -Maret hindi füme 39.90 TL -Namet marka kavurma 449.90 TL -Pınar beyaz peynir 45.95 TL - '' ''labne peynir 45.95 TL - '' ''az yağ az tuz süzme peyniri 44.95 TL - '' '' krem peynir 39.95 TL -'' '' tostluk peynir 89.95 TL -Tahsildaroğlu tam yağlı peynir 99.90 TL - '' '' yöresel peynir tümü 62.50 TL - '' '' kaşar peynir 49.90 TL -'' '' İzmir tulum 89.90 TL