GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 11:31

Et ve kıyma fiyatlarına 150 TL'ye varan indirim! ESK yeni fiyatları duyurdu kırmızı et yemeyen kalmayacak

Son dönemlerde et fiyatlarındaki rekor zamla beraber fiyatlarda ki düşüş dikkatleri çekti. Et ve kıyma fiyatları 150 TL birden düştü. ESK, aldığı indirim kararı sonrasında ki güncel et fiyatları merak konusu oldu.

GÜNDEM
15 Mayıs 2023 - 11:31
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Et ve kıyma fiyatlarına 150 TL'ye varan indirim! ESK yeni fiyatları duyurdu kırmızı et yemeyen kalmayacak


ESK'nın kombina ve kesimhanelerinden et satın alacaklar için kasap fiyatlarının da düştüğü bilgisi verildi. 16 bin hayvanın karkas satışının gerçekleşmesiyle beraber önemli ölçüde geri çekilmeler olacağı belirtildi. Kıyma ve et fiyatlarına güncelleme gelirken sektör temsilcileri fiyatları açıkladı.

ET VE KIYMA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Et ve Süt Kurumu fahiş fiyatlarla satılan etler için harekete geçti. 350 TL seviyelerine kadar ulaşan et fiyatlarında ki zama dur diyerek indirimler peş peşe yaşandı. Mayıs ayının sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanda elde edilecek satışların yapıldığı bilgisi verilirken bu durum ise fiyatları doğrudan etkiledi.



et fiyatları düştü

Kıymanın kilosu 200-210 TL seviyelerine gerileme yaşarken kuşbaşının kilosu ise 220-230 TL olarak etiketlerde yerini aldı. Kırmızı et fiyatlarında 150 TL'ye varan gerileme yaşandı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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