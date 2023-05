Et ve kıyma fiyatlarına 150 TL'ye varan indirim! ESK yeni fiyatları duyurdu kırmızı et yemeyen kalmayacak

ET VE KIYMA FİYATLARINDA DÜŞÜŞ







ESK'nın kombina ve kesimhanelerinden et satın alacaklar için kasap fiyatlarının da düştüğü bilgisi verildi. 16 bin hayvanın karkas satışının gerçekleşmesiyle beraber önemli ölçüde geri çekilmeler olacağı belirtildi. Kıyma ve et fiyatlarına güncelleme gelirken sektör temsilcileri fiyatları açıkladı.Et ve Süt Kurumu fahiş fiyatlarla satılan etler için harekete geçti. 350 TL seviyelerine kadar ulaşan et fiyatlarında ki zama dur diyerek indirimler peş peşe yaşandı. Mayıs ayının sonuna kadar 16 bin baş canlı kesimlik büyükbaş hayvanda elde edilecek satışların yapıldığı bilgisi verilirken bu durum ise fiyatları doğrudan etkiledi.Kıymanın kilosu 200-210 TL seviyelerine gerileme yaşarken kuşbaşının kilosu ise 220-230 TL olarak etiketlerde yerini aldı. Kırmızı et fiyatlarında 150 TL'ye varan gerileme yaşandı.