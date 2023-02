Et ve Süt Kurumu indirimi patlattı! Kırmızı et ve peynirde dev indirim!

ET VE SÜT KURUMU İNDİRİMLİ FİYATLARI







Et ve et ürünleri zamlardan en çok etkilenen ürünler oldu. Vatandaşın alım gücünün iyice düşmesiyle birlikte Et ve Süt Kurumu vatandaşın yüzünü güldürecek bir kampanyaya imza attı. Peki Et ve Süt Kurumu ürün fiyatları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Et ve Süt Kurumu büyük bir kampanyaya imza attı ve et ve süt ürünlerinde büyük indirimler uygulamaya başladı. İndirimli ürünler ve fiyatları şu şekilde;-Fermente sucuk 134 TL -Osmanlı dana sucuk 134 TL -Acılı sucuk 119 TL -Beton sucuk 119 TL -Kangal sucuk 119 TL -Mangal sucuk 119 TL -Fıstıklı salam 104 TL -Macar salam 99 TL -Kokteyl sosis 98 TL -Soyulmuş sosis 98 TL -500 gram lor peynir 25 TL -400 gram tost peyniri 45 TL -400 gram kaşar peyniri 55 TL -700 gram kaşar peyniri 95 TL -500 gram beyaz peynir 45 TL -1 kg beyaz peynir 85 TL -1 kg tost peyniri 115 TL -1 kg kaşar peyniri 135 TL -Kıyma döner 146 TL -Yaprak döner 169 TL -Ağrı yaprak döner 179 TL -EBK koyun kavurma 129 TL -EBK sığır kıyma kavurma 149 TL -EBK sığır kavurma 154 TL -EBK dana kavurma 184 TL -EBK Bingöl kavurma 234 TL -Dilimli pastırma 249 TL -Çemeni temizlenmiş pastırma 294 TL -Pişirilmiş işkembe 73 TL -Jöle işkembe 74 TL