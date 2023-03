Et ve Süt Kurumu kırmızı et fiyatlarını indirdi! Ramazanda her eve et girecek: İşte kıyma ve kuşbaşı indirimli fiyatı!

Ramazan öncesinde kırmızı et ve kıyma fiyatlarına indirim yapılmasıyla ilgili çılgın bir kampanya başlatıldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ramazan ayında et fiyatlarını uygun seviyelere çekmek için aylar öncesinden çalışma yapıldığını açıkladı ve Tarım kredi Market zincirleriyle bir protokol imzalandığını belirtti. Bu protokol kapsamında, aylık en az 600 ton etin MAP ambalajlı, 1 kiloluk kıyma ve kuşbaşı şeklinde ambalajlanarak satılacağı ifade edildi. Kayhan, Tarım Kredi marketlerin burada kar amacı gütmediğini ve fiyatların düşürüldüğünü söyledi. Kıyma kilosunun 140 liradan, kuşbaşı et fiyatının ise 150 lira olarak belirlendiği açıklandı.Ramazan öncesi et fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yürüten Tarım Kredi ve Et Süt Kurumu, kırmızı et ve kıyma fiyatlarını uygun seviyelere çekerek vatandaşları sevindirdi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Ramazan ayında et fiyatlarının düşürülmesi için aylar öncesinden çalışmalar yapıldığını ve bu neticede et ile kıymanın uygun fiyata satılacağını açıkladı. Kayhan, Tarım Kredi Market zincirleri ile bir protokol imzaladıklarını belirterek, ürünlerin aylık minimum 600 ton seviyesine çıkarıldığını, MAP ambalajlı, 1’er kiloluk kıyma ve kuşbaşı şeklinde ambalajların verileceğini söyledi. Ancak, son günlerdeki fiyat artışları konusunda da uyarıda bulunan Kayhan, fiyat artışlarının maliyetle açıklanamayacak düzeyde olduğunu belirtti. Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları daha uygun olduğu için vatandaşların yüzünü güldürecek çalışmalar yaptığı belirtildi.Ramazan öncesi et fiyatlarının vatandaşları zorlamasıyla birlikte, Et ve Süt Kurumu'nun Tarım Kredi Market zincirleriyle yaptığı protokol, tüketicilere kaliteli et ve kıymayı uygun fiyatlarla sunacak. Bu protokolle, aylık minimum 600 ton seviyesine çıkarılan ürünlerin daha fazla erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Böylece, vatandaşların et ihtiyaçlarının karşılanması kolaylaşacak ve fiyatların daha da düşmesi mümkün olabilecek. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde bu açıklama, vatandaşların bütçelerine de önemli bir katkı sağlayacak.