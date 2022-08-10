EKONOMİ
10 Ağustos 2022 - 23:58

Et ve Süt Kurumu'ndan fiyatlara müdahale! Yeni rakamlar belli oldur! Artışlar vatandaşı şaşırttı

Zamlarla alakalı yeni kararlar gelmeye devam ediyor. Her gün yeni bir zamla karşı karşıya kalan vatandaşlar şimdi de Et ve Süt Kurumu'nun fiyatlara müdahale etmesi ile şaşkınlık yaşadı. Yeni rakamlar açıklandı. İşte detaylar...

EKONOMİ
10 Ağustos 2022 - 23:58
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Et ve Süt Kurumu'ndan fiyatlara müdahale! Yeni rakamlar belli oldur! Artışlar vatandaşı şaşırttı


Et ve Süt Kurumu ürünlerin fiyatlarına yeni bir müdahalede bulundu ve yaşanan artış duyanları şaşırttı. Yapılan açıklamaların ardından yeni rakamlar öğrenildi. Piyasada kuzu karkas fiyatının ortalama olarak 90-95 TL’ye yükseldiği toklu alım fiyatının ise 82 TL’den 90 TL’ye çıktığı açıklandı.

90 TL'ye çıktı!

Et ve Süt Kurumu, konuya ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada piyasadaki regülasyon sorumluluğu kapsamında üreticinin emeğinin korunması açısından tedbirler söz konusu olduğu açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Bu kapsamda; kuzu karkas alım kilogram fiyatı, 88 TL’den 90 TL’ye çıkmıştır. İç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarımızda yüzde 25 indirime gidilmiştir. Kuzu karkas ihracatında ise alım fiyatı, kilogramda en az 92 TL olarak belirlenmiştir. Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada kilogramı 85 TL’den ortalama 90-95 TL’ye yükselmiştir. Piyasa fiyatları kurumumuzca günlük olarak takip edilmektedir. ESK bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da kilogramı 82 TL’den, primlerle 90 TL’ye çıkarmıştır.”

"Üretici fiyatlarına müdahale yok"

Açıklamalarda hem üretici hem de tüketici memnuniyetine önem verildiği söylenirken şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda, ESK’nin indirim kampanyasıyla üretici fiyatlarına yönelik herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadır. Kuzu kesimi yaptırmak isteyen üreticilerimizin kombina müdürlüklerimizle irtibata geçmelerini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyoruz.”

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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