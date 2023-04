Et ve Süt Kurumu'ndan indirim müjdesi! O ilde kırmızı et fiyatları ucuzlayacak

ET VE SÜT KURUMU’NDAN İNDİRİMLİ ET MÜJDESİ!













CANLI HAYVAN VE KARKAS ET

DENGE OLUŞUNCAYA KADAR TEDBİRLERE DEVAM

Et ve Süt Kurumu (ESK) indirimli et müjdesi verdi. Ankara Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği'nde (Ankara PERDER) faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç kadar karkas et verilecek. Haberin duyulmasından sonra ise birçok kişi mutlu oldu.Ankara PERDER bünyesindeki marketlere karkas et verilmesi ile ilgili olarak bir açıklamada bulunarak Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerin devam etmesini planladıklarını söyledi. Buna göre de ESK Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı da kurumlar arası protokol imzalandı. Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan, toplantıda yaptığı konuşmada, ‘Aralık 2022’den beri kırmızı et fiyatları hızlı bir yükseliş trendine girmiştir. Kurumumuz, önce fiyat artışlarının nedenini incelemiştir. Fiyat artışının büyük ölçüde arz talep dengesizliğinden kaynaklandığı sonucu ortaya çıktı. Üretim maliyetleri yüzde 84 artarken fiyat artışının yüzde 140’ın üzerinde olduğunu tespit ettik” diyerek fiyatlardaki yükselmeye dikkat çekti.Kırmızı ette arz talep dengesinin yeniden kurulabilmesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kayhan, 85 bin canlı hayvan alımı sözleşmesi imzalandığını ve canlı hayvan girişinin Türkiye’ye başladığının da müjdesini verdi. Canlı hayvanın yanı sıra Türkiye’ye karkas et girişinin de devam ettiğini belirten Kayhan, 4 bin 500 ton karkas etin Türkiye’ye doğru yola çıktığının da altını çizdi. Müdahalenin etkin olmasının perakende grubunun arz yelpazesinin genişlemesiyle çok yakından ilgili olduğunu belirten Kayhan, bu kapsamda İstanbul PERDER ile indirimli kıyma ve kuşbaşı satışı için sözleşme imzaladıklarını anımsattı. Kayhan, ayrıca İstanbul’da, PERDER kapsamındaki satış noktalarında kıymanın kilogramının 190 ve kuşbaşının kilogramının 210 liradan satışa sunulduğunu belirtti.Kayhan, Ankara PERDER ile imzalanan karkas et temini protokolüne de değinerek, tedbirlerin denge sağlanıncaya kadar devam edeceğininde altını çizdi. Kayhan sözlerine şöyle son verdi: “Ankara PERDER’de faaliyet gösteren marketlere bu haftadan itibaren ihtiyaç duydukları kadar karkas et temin edeceğiz. Büyük kentlere Anadolu’dan et sevkiyatı yapılmaktadır. Biz Anadolu alımını zayıflattığımız zaman yerinde de fiyatların kontrolü daha rahat sağlanmış olacaktır. Fiyatta denge oluşuncaya kadar tedbirlerimiz devam edecektir. Kampanyaya dahil olmak isteyen illerde de bu hizmeti vermeye gayret edeceğiz. Biz müdahalemizde üreticimizin gelir kaybına yola açmıyoruz. Dengeye gelinceye kadar bütün enstrümanları çok net kullanacağız.”