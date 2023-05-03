GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 14:07

Et ve Süt Kurumu'ndan yeni hamle: Kırmızı ette fiyatlar dengeleniyor!

Et ve Süt Kurumu tarafından alınan bir kararla birlikte, Türkiye Kasaplar Birliği üyesi kasaplara uygun fiyatlardan kırmızı et satışı yapacak. Et ve Süt Kurumu'nun başkanı Mustafa Kayhan, alınan söz konusu tedbirin fiyatları daha da istikrara kavuşturacağını vurguladı.

GÜNDEM
03 Mayıs 2023 - 14:07
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Et ve Süt Kurumu'ndan yeni hamle: Kırmızı ette fiyatlar dengeleniyor!


Et ve Süt Kurumu, son aylarda et fiyatlarının hızla artması üzerine yeni bir hamle gerçekleştirdi. Bu kapsamda kasaplara uygun fiyatta kırımızı et satışları yapılacak.

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Kasaplar Birliği'nin arasında imzalanan protokol gereği, Türkiye Kasaplar Birliği üyesi kasaplara et tedariki sağlanacaktır. Söz konusu hamle, kırmızı eti uygun fiyatlarla tüketicilerle buluşturmayı amaçlıyor.

KIRIMIZI ET FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Et ve Süt Kurumu'ndan yeni hamle Kırmızı ette fiyatlar dengeleniyor



Kurum başkanı Mustafa Kayhan, "Kırmızı et fiyatlarını istikrara kavuşturmak için adımlar atmaya devam edeceklerini" belirterek, arz açığından kaynaklanan spekülatif hareketlerin önüne geçmek için çalıştıklarını söyledi.

Bu arada Kasaplar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamanın içeriğinde uygulamanın detaylarına yer verildi. Açıklamada; Et ve Süt Kurumu'nun ithal ettiği ve canlı kesilen hayvanlardan elde edilen karkaslar bu nedenle kasaplar ve kombinalarla birlikte depolara da satılacağı belirtildi.

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Elvan ÇILDIR
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