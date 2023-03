Et ve Süt Kurumu'nu taklit edici tabela kullanan işletmelere ceza uygulaması!

"ET VE SÜT KURUMU YAZINCA BURAYA GETİRDİ"







“Vatandaşları yanılttıkları için bildirdik”

Ticaret Bakanlığı, ESK'nın haksız itibar suiistimalinin tüketici güvenine ihanet ettiğini tespit etti ve ilgili şirketlere askıya alma ve para cezası uygulayacağını duyurdu. Bakanlık, yanıltıcı veya yanıltıcı propagandaya karşı katı önlemler alacağını söyledi.Bir navigasyon uygulamasıyla kasabaya gelen müşterilerden bir tanesi, "Az önce bir yere girdik. 'Et ve Balık Enstitüsü' yazıp buraya getirdik. Buradaki arkadaşlar sayesinde buranın özel bir yer olduğunu öğrendik. Hani orası" dedi. 2 kat fiyat farkını kapatıyor, biz de şaşırdık. Acaba neden devlet artmak zorunda ama biz dışarıda takip etmek istiyoruz? Sonradan öğrendik" dedi.Sultangazi İl Emniyet Müdürü Yasemin Can, “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında marka tescili yaptığımız için benzer markaların burada nasıl kullanılacağı ile insanları kandırdığımız için İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne tutanak hazırladık. Hukuki işlem için İl Ticaret Genel Müdürlüğü'ne tutanak tutturun. Ayrıca işyerinin marka tescil belgesi, ruhsat ve plaka vergisi vardır. Gerekli tutanakları hazırladık. Kontrol panelinden K harfini de kaldırdılar! " Bir mağaza çalışanı, ESK dışında çekim yapan muhabiri ise, "Her şeyi alıyorum. Senin için denerim" diyerek tehdit etti.