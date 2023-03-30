Ticaret Bakanlığı, ESK'nın haksız itibar suiistimalinin tüketici güvenine ihanet ettiğini tespit etti ve ilgili şirketlere askıya alma ve para cezası uygulayacağını duyurdu. Bakanlık, yanıltıcı veya yanıltıcı propagandaya karşı katı önlemler alacağını söyledi.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 14:08
Et ve Süt Kurumu'nu taklit edici tabela kullanan işletmelere ceza uygulaması!
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) tabelasına benzer tabela kullanan işletmelere yönetim gerçekleştirilmektedir. 'Et ve Balık K.' İstanbul Sultangazi'de bulunuyor fakat tabelada "K" harfini çıkardığını görülüyor. Ayrıca Sultangazi ve Eyüp Sultan'da tabelalarında 'et ve süt dükkanı' ve 'et ve balık kasabı' ibarelerinin yer aldığı iki farklı dükkanın bulunduğu ve vatandaşların kafasını karıştırdığı iddia edildi, şirketin adının ruhsatlı olduğu da öne sürüldü.
GÜNDEM
30 Mart 2023 - 14:08