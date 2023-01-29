MAGAZİN
29 Ocak 2023 - 13:52

Eteğini kaldırıp bile bile frikik verdi yetmedi üstsüz poz verdi... Bahar Candan'ın Onlyfans kazancı dudak uçuklatıyor! Resmen servet kazanıyor...

Bahar Candan'dan Onlyfans çıkışı! Ekinci'nin Candan yorumu.. İşte tüm detaylar...

MAGAZİN
29 Ocak 2023 - 13:52
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Eteğini kaldırıp bile bile frikik verdi yetmedi üstsüz poz verdi... Bahar Candan'ın Onlyfans kazancı dudak uçuklatıyor! Resmen servet kazanıyor...


Bahar Candan, Namaza başladığını duyurduktan sonra müstehcen pozlarını paylaşmış ve tepki çekmiş, daha sonra ise Onlyfans kazancını paylaşmıştır. 

BAHAR CANDAN: MÜSTEHCEN POZLARIYLA SOSYAL MEDYAYA TEPKİ ÇEKTİ

Yıllardır sosyal medya platformlarında pozlarıyla merak uyandıran Bahar Candan bu sefer de üstsüz bir fotoğraf paylaşarak tepki çekti. Eteğini kaldırıp bile bile frikik veren Candan'ın paylaşımına ilk yorum Tuğba Ekinci tarafından geldi. 



Bahar Candan

Ekinci, Candan'ın müstehcen pozuna "Fındık Kız" yorumuyla karşılık verdi. Müstehcen pozuyla tepki çeken Bahar Candan, daha sonra ise Onlyfans hesabındaki kazancını paylaştı. 908 bin 649 TL kazançla hesabını paylaşan Candan, Onlyfans'a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Bahar Candan'ın sosyal medya paylaşımları konusunda çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Ünlü isim, Namaza başladığını açıklamasının ardından müstehcen pozları ya da kazançlarını paylaşımlarıyla her defasında dikkat çekiyor.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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