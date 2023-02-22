Etlik Şehir Hastanesi, lise mezunu ve üzeri herkesin başvurabileceği, pozitif güler yüzlü ve vardiyalı çalışma sistemine uyumlu olmak şartıyla çeşitli kadrolarda personel alımı için ilan yayınlamıştır.
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 13:45
Etlik Şehir Hastanesi yeni personellerini arıyor: Yüksek maaş garantisiyle bu branşlardan alım yapılacak!
Etlik Şehir Hastanesi yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Çamaşırhane personeli, psikolog, sosyolog, aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist, diyaliz personeli, hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi, bahçıvan, sıhhi tesisatçı, kalorifer ateşleyicisi, sağlık personeli gibi alanlara alım yapılacak. İşte işe alım detayları...
KAMU PERSONELİ
22 Şubat 2023 - 13:45
TAKİP ET
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI Etlik Şehir Hastanesi, hizmetlerini daha verimli hale getirmek adına personel kadrosunu genişletmek için güncel personel alımı ilanı yayınladı. İlanlara göre 16.850 TL maaşla güvenlik görevlisi kadrosunda ve işçi alımı kadrolarında alım yapılacak. Başvurular için İŞKUR’a kayıtlı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak şartı aranmakta. Buna ek olarak alımlar için KPSS puan şartı aranmamaktadır. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekiyor. Lise ve üzeri düzeyde eğitim almış adayların başvurularının kabul edildiği de belirtilmiştir. Şehir Hastanesi’nin açmış olduğu iş kadrolarının arasında; çamaşırhane personeli, psikolog, sosyolog, aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist, diyaliz personeli, hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi, bahçıvan, sıhhi tesisatçı, kalorifer ateşleyicisi, sağlık personeli gibi birçok kadro bulunmaktadır. Başvurular için İŞKUR’dan giriş yapılmalı ve açık iş ilanları sekmesi üzerinden ilgili alanları doğru bilgiler ile doldurularak açık olan iş ilanlarını görüntülenmelidir. İlanlardan şartlarını sağlamış olanlar elektronik olarak e-Şube üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Etlik Şehir Hastanesi personel alımı ilanlarının yayınlanmaya devam edeceği belirtildi. Personel alımları ile hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve hastaların daha iyi hizmet alması amaçlanmaktadır.
ETLİK ŞEHİR HASTANESİ PERSONEL ALIMI İLANI VE BAŞVURU ŞARTLARI Etlik Şehir Hastanesi, hizmetlerini daha verimli hale getirmek adına personel kadrosunu genişletmek için güncel personel alımı ilanı yayınladı. İlanlara göre 16.850 TL maaşla güvenlik görevlisi kadrosunda ve işçi alımı kadrolarında alım yapılacak. Başvurular için İŞKUR’a kayıtlı olmak ve 18 yaşını tamamlamış olmak şartı aranmakta. Buna ek olarak alımlar için KPSS puan şartı aranmamaktadır. Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamış olması gerekiyor. Lise ve üzeri düzeyde eğitim almış adayların başvurularının kabul edildiği de belirtilmiştir. Şehir Hastanesi’nin açmış olduğu iş kadrolarının arasında; çamaşırhane personeli, psikolog, sosyolog, aşçı, aşçı yardımcısı, fizyoterapist, diyaliz personeli, hemşire, hasta bakıcı, temizlik görevlisi, bahçıvan, sıhhi tesisatçı, kalorifer ateşleyicisi, sağlık personeli gibi birçok kadro bulunmaktadır. Başvurular için İŞKUR’dan giriş yapılmalı ve açık iş ilanları sekmesi üzerinden ilgili alanları doğru bilgiler ile doldurularak açık olan iş ilanlarını görüntülenmelidir. İlanlardan şartlarını sağlamış olanlar elektronik olarak e-Şube üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Etlik Şehir Hastanesi personel alımı ilanlarının yayınlanmaya devam edeceği belirtildi. Personel alımları ile hastane hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve hastaların daha iyi hizmet alması amaçlanmaktadır.
EDİTÖR