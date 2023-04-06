Etrafınızda bu çiçeği görürseniz sakın ellemeyin! Koparmanın 244 bin TL cezası var







YALNIZCA 20 GÜN YAŞAYABİLİYORLAR







Siirt'te yetişen ve halk arasında 'ağlayan gelin' olarak bilinen endemik bir tür olan ters lalelerin çiçek açtığı bildirildi. Ancak, bu çiçeklerin koparılması veya toplanması yasaktır ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bu konuda emsal karar aldı. Siirt genelinde, ters laleleri koparanlara 244 bin 315 TL ceza uygulanacağı açıklandı. Bu nedenle, doğal yaşamı korumak ve bu nadir çiçeklere zarar vermemek için herkesin dikkatli olması ve dokunmaması önemlidir.Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, nadir bulunan ters lalelerin koparılması veya toplanmasının biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçu kapsamında değerlendirileceği ve suç işleyenlere 244 bin 315 TL ceza uygulanacağı belirtildi. Sıcak havalarla birlikte dağlarda ve bahçelerde renk renk açan ters laleler, yaklaşık 20 gün boyunca yaşayabiliyor ve kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Ancak, bu nadir çiçeklerin korunması ve doğal yaşamın sürdürülebilirliği için insanların dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca, ters lalelerin bölgesel değeri ve endemik bitkilerin korunması önemlidir ve bu doğal varlıklara sahip çıkılması gerektiği vurgulanmıştır.