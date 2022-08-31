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31 Ağustos 2022 - 17:33

EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri ve maç yayın günleri

EURO 2020’de gruptan çıkan takımlar birer birer belli oldu. Birinciler ve ikincilerle beraber en iyi dört üçüncü de gruptan çıkmada başarılı oldu. Son 16 eşleşmeleri gruptan çıkan takımların belli olmasıyla beraber durum netliğe kavuştu. EURO 2020 son 16 turu ve maç yayın günleri açıklandı mı? Herkes tarafından merakla araştırılan Avrupa Şampiyonası maç programı ve EURO 2020 eşleşmeleri detayları haberimizde…

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31 Ağustos 2022 - 17:33
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EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri ve maç yayın günleri


Türk Milli Takımımızın erkenden veda ettiği EURO 2020’de dün oynana son maçlarla beraber birlikte grup aşamaları tamamlandı. Grup birincilerinin ve ikincilerinin otomatik üst –tura yükselmiş olduğu turnuvada en iyi 4 grubun üçüncüsü de son 16’da kalmayı başarabildi. Peki, hangi takım kimle eşleşti, maçlar ne zaman gerçekleşecek?

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EURO 2020 Eşleşme Sonuçları ve Maç Program Saatleri

Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı garanti altına alan takımların eşleşme ve karşılaşmalarını ne zaman oynayacakları günler ise:

Galler – Danimarka Cumartesi 19:00

İtalya – Avusturya Cumartesi 22:00

Hollanda – Çekya Pazar

Belçika – Portekiz Pazar

Hırvatistan İspanya Pazartesi

Fransa – İsviçre Pazartesi

İngiltere – Almanya Salı

İsveç – Ukrayna Salı

Milli Takımımızla beraber aynı grupta yer alan ve grup liderliğine yükselen İtalya, Avusturya ile eşleşti. Grubu ise ikinci olarak tamamlayan Galler takımı Danimarka ile eşleşmiş oldu. Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve en iyi üçüncüler arasında olan İsviçre ise Fransa takımıyla eşleşmiş oldu.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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