EURO 2020 son 16 turu eşleşmeleri ve maç yayın günleri













Türk Milli Takımımızın erkenden veda ettiği EURO 2020’de dün oynana son maçlarla beraber birlikte grup aşamaları tamamlandı. Grup birincilerinin ve ikincilerinin otomatik üst –tura yükselmiş olduğu turnuvada en iyi 4 grubun üçüncüsü de son 16’da kalmayı başarabildi. Peki, hangi takım kimle eşleşti, maçlar ne zaman gerçekleşecek?EURO 2020 Eşleşme Sonuçları ve Maç Program Saatleri Avrupa Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı garanti altına alan takımların eşleşme ve karşılaşmalarını ne zaman oynayacakları günler ise: Galler – Danimarka Cumartesi 19:00 İtalya – Avusturya Cumartesi 22:00 Hollanda – Çekya Pazar Belçika – Portekiz Pazar Hırvatistan İspanya Pazartesi Fransa – İsviçre Pazartesi İngiltere – Almanya Salı İsveç – Ukrayna Salı Milli Takımımızla beraber aynı grupta yer alan ve grup liderliğine yükselen İtalya, Avusturya ile eşleşti. Grubu ise ikinci olarak tamamlayan Galler takımı Danimarka ile eşleşmiş oldu. Milli Takımımızla aynı grupta yer alan ve en iyi üçüncüler arasında olan İsviçre ise Fransa takımıyla eşleşmiş oldu.