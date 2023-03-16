KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 21:00

Euro ile maaş almak isteyenlere müjde! Almanya 2 milyon Türk işçi arıyor: Maaşı duyan valizi toplayıp gidecek!

Almanya hayali kuran kişiler bu haber tam size göre. Almanyaya gitmek için aranan mesleklerden birine sahipseniz....

KAMU PERSONELİ
16 Mart 2023 - 21:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Euro ile maaş almak isteyenlere müjde! Almanya 2 milyon Türk işçi arıyor: Maaşı duyan valizi toplayıp gidecek!
TAKİP ETTAKİP ET

ALMANYA 2 MİLYON İŞÇİ ALACAK!



Almanya’nın yakın zamanda çok sayıda işçi alımı yapacağını duyurdu. Bir çok kişinin hayallerini süsleyen Almanya’ya gitme hayali 2 milyon için gerçek olacak. Almanya İç İşleri Bakanlığı işçi alımı yapılacağını belirtti. Konunun detayları ise yavaş yavaş gelmeye başladı. Almanya İç İşleri Bakanlığı2ndan yapılan açıklamaya göre ise Almanca bilme zorunluluğu aranmayacak ve vatandaşlık geçişinin kolaylaşacağı belirtildi.

almanya

BAŞVURU ŞARTLARI MERAK EDİLİYOR



Almanya’da giderek artan işçi açığını kapatmak adına yeni başvurular açıldı. Meclisten yeni çıkan yasa tasarısına göre ise 2 milyon kişiye umut kapısı aralandı. Nitelikli işçi alımı yapılacağı duyurulmasının ardından birçok kişi başvuru şartlarını merak eder oldu. Başvurularda ise şartlar kolaylaştırıldı ve 65 yaş üstü için geçerli olan test ise kaldırıldı.

HANGİ MESLEK GRUPLARI DAHA ŞANSLI

Almanya kapıları Türkler için yeniden açılıyor. Bir çok kişinin ise bu başvuruyu yapması bekleniyor. Ancak bazı meslek grupları bu konuda daha şanslı olacak. Hasta yaşlı ve çocuk bakımı mesleği doktorlar, mühendisler, yazılım uzmanları, zanaatkarlar bilim insanları en çok aranan mesleklerin başında geliyor.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ