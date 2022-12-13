EuroCup'ta Frutti Extra Bursaspor rüzgarı esmeye devam ediyor...

EuroCup'ın normal sezon 8. haftasında, evinde Litvanya temsilcisi Lietkabelis'i ağırlayan Frutti Extra Bursaspor, parkeden 75-69'luk skorla galibiyetle ayrıldı. Temsilcimizde sezonun formda ismi Onuralp Bitim 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. 18 sayısının yanına 4 ribaund, 2 asist, 1 blok ve 1 top çalma ekleyerek istatistik kağıdını her sütununu doldurdu. Bursa'da Onuralp'in yanı sıra Anthony Clemmons, Zach Ağustose ve David Dudzinski de çift haneli skor üretti. Maça tutuk başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreği 22-16 geride kapattı. İkinci çeyrekle birlikte vites arttıran Bursa ekibi, soyunma odasına 36-35 önde gitti. Devre arası sonrası Bursaspor, üçüncü çeyrekte ipleri iyice eline aldı ve farkı çift hanelere taşıdı. Son çeyrekte ise kontrol bırakmayarak kendi seyircisi önünde 75-69 kazanmayı bildi. Bursaspor, EuroCup'ta bu sezon evinde oynadığı dört maçın üçünü kazanırken; konuk ekip Lietkabelis, deplasmandaki dördüncü maçında dördüncü yenilgisini aldı.