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15 Aralık 2022 - 22:13

EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...

Valencia-Panathinaikos maçına damga vuran Bojan Dubljevic, EuroLeague'de 13. haftasının MVP'si oldu.

SPOR
15 Aralık 2022 - 22:13
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EuroLeague'de 13. haftanın MVP'si açıklandı...


Turkish Airlines EuroLeague’de büyük çekişmeyle geçen ve önemli mücadelelere sahne olan 13. hafta son buldu. Birçok harika bireysel performansın önce çıktığı haftada MVP ödülünü kazanan isim belli oldu: Bojan Dubljevic. İspanyol ekibi Valencia‘nın formasını giyen 31 yaşındaki uzun Bojan Dubljevic, takımının uzatmalar sonunda Panathinaikos‘u 94-91 yendiği maçta gösterdiği kusursuz performansla haftanın en değerli oyuncusu seçildi.

Salı gecesi 32 dakika sahada kalan Bojan Dubljevic; maçı 23 sayı, 8 ribaund ve 2 top çalma ile tamamladı. 9/12 saha içi isabetiyle 23 sayı atan Karadağlı uzun, 33 verimlilik puanı ile haftanın en yüksek rakamına ulaştı. Valencia, Panathinaikos karşısında aldığı galibiyetle bu sezon EuroLeague'deki derecesini 6-7‘ye taşıdı. 2012/13 sezonunda beri Valencia forması giyen Dubljevic, neden bu kulüpte olduğunu ve Valencia şehrinin efsanesi olduğunu bir kez daha gösterdiği bir geceye imza attı...



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