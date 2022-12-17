SPOR
17 Aralık 2022 - 14:22

EuroLeague'de 14. haftanın sonuçları...

EuroLeague'de dün oynanan maçlarla 14. hafta tamamlandı. Alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu haberin detayında.

SPOR
17 Aralık 2022 - 14:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EuroLeague'de 14. haftanın sonuçları...


Maç Sonuçları:

Zalgiris Kaunas 81-72 Real Madrid



Kızılyıldız 67-71 Olimpia Milano

Bayern Münih 97-92 Valencia

Asvel 77-75 Olimpiakos

Fenerbahçe Beko 70-76 Baskonia

Virtus Bologna 78-73 Maccabi Playtika Tel Aviv

Partizan 82-79 Anadolu Efes

Barcelona 74-68 Panathinaikos

AS Monaco 92-89 ALBA Berlin

 

Fransız temsilcileri Asvel ve AS Monaco, Olimpiakos ve ALBA Berlin'i son topta buldukları üçlüklerle mağlup etti. Ettore Messina ve ekibi, 9 maçlık mağlubiyet serisini Kızılyıldız karşısında sonlandırdı. Dusko Ivanovic geldiğinden beri EuroLeague'de hiç maç kaybetmeyen Kızılyıldız'ın 6 maçlık serisi son buldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, çift maç haftasını galibiyet alamadan kapattılar. Puan cetvelinin ilk 6 sırasında yer alan takımlar arasındaki galibiyet farkı sadece 1 maç. Yani bu sezon inanılmaz bir rekabet bizleri bekliyor.

 

Puan Durumu:

1-) Fenerbahçe Beko

2-) Barcelona

3-) AS Monaco

4-) Olimpiakos

5-) Real Madrid

6-) Baskonia

7-) Anadolu Efes

8-) Maccabi Playtika Tel Aviv

9-) Zalgiris Kaunas

10-) Kızılyıldız

11-) Panathinaikos

12-) Valencia

13-) Virtus Bologna

14-) Asvel

15-) Partizan

16-) Bayern Münih

17-) Olimpia Milano

18-) ALBA Berlin

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını istiyor...
Eski Fransız milli oyuncu da yarınki büyük finali Arjantin'in kazanmasını...
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldızı transfer etmek istiyor
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
EuroLeague'de haftanın MVP'si Brandon Davies...
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Ahmetcan Kaplan’dan kötü haber. Yaşadığı sakatlık açıklandı
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla bekliyordu
Yardımlar hesaplara yatmaya başladı. Vatandaşlar bu haberi merakla...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Fenerbahçe'nin eski file bekçisi mutsuz...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden görüntüleri
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacısının herkesi şoke eden...
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Acun Ilıcalı Survivor Ünlüler ekibinin yeni üyesini duyurdu
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı
Demet Akalın öyle bir şey yaptı ki sosyal medyada büyük tepkiye...
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından hastanelik oldu
Sahneye çıkmaya hazırlanıyordu ‘iyi değilim’ dedi ve ardından...
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Ünlü çiftin ayrılık iddiaları doğrulandı sebebi herkesi çok şaşırttı
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen haber
Başarısını dünyaya taşıyan güzel şarkıcıdan sevenlerini üzen...
Antalya'da Türk derbisi...
Antalya'da Türk derbisi...
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı Sayid iflas bayrağını çekti..
Hadise'nin eski kayınpederinin zor günleri! Ünlü baklava zinciri Hacı...