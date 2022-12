EuroLeague'de 14. haftanın sonuçları...

Fenerbahçe Beko 70-76 Baskonia

Partizan 82-79 Anadolu Efes

Zalgiris Kaunas 81-72 Real MadridKızılyıldız 67-71 Olimpia Milano Bayern Münih 97-92 Valencia Asvel 77-75 OlimpiakosVirtus Bologna 78-73 Maccabi Playtika Tel AvivBarcelona 74-68 Panathinaikos AS Monaco 92-89 ALBA Berlin Fransız temsilcileri Asvel ve AS Monaco, Olimpiakos ve ALBA Berlin'i son topta buldukları üçlüklerle mağlup etti. Ettore Messina ve ekibi, 9 maçlık mağlubiyet serisini Kızılyıldız karşısında sonlandırdı. Dusko Ivanovic geldiğinden beri EuroLeague'de hiç maç kaybetmeyen Kızılyıldız'ın 6 maçlık serisi son buldu. Temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, çift maç haftasını galibiyet alamadan kapattılar. Puan cetvelinin ilk 6 sırasında yer alan takımlar arasındaki galibiyet farkı sadece 1 maç. Yani bu sezon inanılmaz bir rekabet bizleri bekliyor. Puan Durumu: 1-) Fenerbahçe Beko 2-) Barcelona 3-) AS Monaco 4-) Olimpiakos 5-) Real Madrid 6-) Baskonia 7-) Anadolu Efes 8-) Maccabi Playtika Tel Aviv 9-) Zalgiris Kaunas 10-) Kızılyıldız 11-) Panathinaikos 12-) Valencia 13-) Virtus Bologna 14-) Asvel 15-) Partizan 16-) Bayern Münih 17-) Olimpia Milano 18-) ALBA Berlin